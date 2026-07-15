Lebensmittelpreise seit 2020 um 36 Prozent gestiegen

Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Lebensmittel sind nach Angaben der Bundesregierung seit 2020 deutlich stÃ¤rker gestiegen als die allgemeine Inflation. Das geht aus der Antwort des Bundeslandwirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, Ã¼ber die die "Rheinische Post" berichtet.



Demnach stiegen die Lebensmittelpreise seit Anfang 2020 bis Mitte 2025 um insgesamt 36,3 Prozent. Im selben Zeitraum habe sich die Inflation dagegen "nur" um 22 Prozent beschleunigt. "Vergleichsweise stark fielen die Steigerungen gegenÃ¼ber dem Referenzjahr 2020 bei GeflÃ¼gelfleisch, vielen Molkereiprodukten und Eiern, Speisefetten und SpeiseÃ¶len sowie Zucker aus", heiÃŸt es in der Ministeriumsantwort. GeringfÃ¼giger sei die Teuerung dagegen beim Obst, Fischen, Fischwaren und MeeresfrÃ¼chten sowie GetrÃ¤nken und Fertiggerichten ausgefallen. Seit Mitte 2025 habe sich die Teuerung bei Lebensmittelpreisen weiter erhÃ¶ht.



Die Linken-Politikerin Ina Latendorf sieht Handlungsbedarf auf der wettbewerbspolitischen Ebene. Es sei erstaunlich, "dass sich die Bundesregierung weigert, in die Marktmacht der vier Supermarkt-Riesen einzugreifen oder auch nur eine regulatorische MaÃŸnahme zu ergreifen", sagte sie. Gerade jetzt brauche man eine Preisbeobachtungsstelle und eine Begrenzung der Gewinnmargen der Lebensmittelkonzerne, um einer neuen Preisspirale frÃ¼hzeitig die Anreize zu entziehen. Aus sozialen GrÃ¼nden sei auch eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel geboten, so Latendorf.

