NABU pocht auf Umsetzung von NaturflÃ¤chengesetz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) pocht auf die Umsetzung eines Gesetzentwurfs von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zum besseren Schutz von NaturflÃ¤chen.
"Der Referentenentwurf ist ein wichtiger Schritt, weil er erstmals gesetzlich anerkennt, dass Natur Teil unserer gemeinsamen Infrastruktur ist", sagte NABU-PrÃ¤sident JÃ¶rg-Andreas KrÃ¼ger der "Rheinischen Post". Deutschland brauche nicht nur StraÃŸen, BrÃ¼cken und Schienen, sondern ebenso intakte WÃ¤lder, Moore, Flussauen und andere leistungsfÃ¤hige Landschaften. Sie speicherten Wasser, kÃ¼hlten die Umgebung und schÃ¼tzten Menschen und Wirtschaft vor den Folgen von Hitze, DÃ¼rre und Ãœberschwemmungen.
Der Gesetzentwurf soll die Naturschutzgebiete, die Kernzonen von BiosphÃ¤renreservaten und bestimmte Moore in das Ã¼berragende Ã¶ffentliche Interesse stellen und damit noch besser vor Bauprojekten schÃ¼tzen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht dadurch nun aber Planungen fÃ¼r Infrastrukturprojekte in Gefahr.
KrÃ¼ger hielt dem entgegen: "Naturschutz und wirtschaftliche Entwicklung sind dabei keine GegensÃ¤tze - im Gegenteil. Eine starke Wirtschaft braucht eine intakte Natur und stabile Ã¶kologische Grundlagen." Gerade fÃ¼r Unternehmen im lÃ¤ndlichen Raum seien eine verlÃ¤ssliche WasserverfÃ¼gbarkeit, widerstandsfÃ¤hige BÃ¶den und der Schutz vor Extremwetter entscheidende Standortfaktoren. Man mÃ¼sse aufhÃ¶ren, Natur und Infrastruktur politisch gegeneinander auszuspielen. Deutschland brauche beides: eine moderne technische Infrastruktur und eine leistungsfÃ¤hige natÃ¼rliche Infrastruktur. Nur im Zusammenspiel sicherten sie Wohlstand, WettbewerbsfÃ¤higkeit und LebensqualitÃ¤t.
FÃ¼r Verena Graichen, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin beim Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), reicht der Entwurf von Umweltminister Schneider jedoch nicht aus. Sie sagte der Zeitung: "Hier fehlt es an echten Fortschritten, um das Gleichgewicht zwischen Natur und Infrastruktur herzustellen." Dabei seien die NaturgÃ¼ter durch das Grundgesetz besonders geschÃ¼tzt. Der BUND unterstÃ¼tze den Gesetzentwurf zwar, doch die aktuelle Ausgestaltung des NatInfG sei enttÃ¤uschend und mÃ¼sse dringend nachgebessert werden.
Nach Informationen der Zeitung war bis Dienstagnachmittag weiterhin offen, ob der in der Koalition strittige Gesetzentwurf von Umweltminister Schneider vom Kabinett beschlossen werden kann.
Wirtschaft
NABU pocht auf Umsetzung von NaturflÃ¤chengesetz
- dts - 15. Juli 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) pocht auf die Umsetzung eines Gesetzentwurfs von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zum besseren Schutz von NaturflÃ¤chen.
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