NABU pocht auf Umsetzung von NaturflÃ¤chengesetz

JÃ¶rg-Andreas KrÃ¼ger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) pocht auf die Umsetzung eines Gesetzentwurfs von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zum besseren Schutz von NaturflÃ¤chen.



"Der Referentenentwurf ist ein wichtiger Schritt, weil er erstmals gesetzlich anerkennt, dass Natur Teil unserer gemeinsamen Infrastruktur ist", sagte NABU-PrÃ¤sident JÃ¶rg-Andreas KrÃ¼ger der "Rheinischen Post". Deutschland brauche nicht nur StraÃŸen, BrÃ¼cken und Schienen, sondern ebenso intakte WÃ¤lder, Moore, Flussauen und andere leistungsfÃ¤hige Landschaften. Sie speicherten Wasser, kÃ¼hlten die Umgebung und schÃ¼tzten Menschen und Wirtschaft vor den Folgen von Hitze, DÃ¼rre und Ãœberschwemmungen.



Der Gesetzentwurf soll die Naturschutzgebiete, die Kernzonen von BiosphÃ¤renreservaten und bestimmte Moore in das Ã¼berragende Ã¶ffentliche Interesse stellen und damit noch besser vor Bauprojekten schÃ¼tzen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht dadurch nun aber Planungen fÃ¼r Infrastrukturprojekte in Gefahr.



KrÃ¼ger hielt dem entgegen: "Naturschutz und wirtschaftliche Entwicklung sind dabei keine GegensÃ¤tze - im Gegenteil. Eine starke Wirtschaft braucht eine intakte Natur und stabile Ã¶kologische Grundlagen." Gerade fÃ¼r Unternehmen im lÃ¤ndlichen Raum seien eine verlÃ¤ssliche WasserverfÃ¼gbarkeit, widerstandsfÃ¤hige BÃ¶den und der Schutz vor Extremwetter entscheidende Standortfaktoren. Man mÃ¼sse aufhÃ¶ren, Natur und Infrastruktur politisch gegeneinander auszuspielen. Deutschland brauche beides: eine moderne technische Infrastruktur und eine leistungsfÃ¤hige natÃ¼rliche Infrastruktur. Nur im Zusammenspiel sicherten sie Wohlstand, WettbewerbsfÃ¤higkeit und LebensqualitÃ¤t.



FÃ¼r Verena Graichen, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin beim Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), reicht der Entwurf von Umweltminister Schneider jedoch nicht aus. Sie sagte der Zeitung: "Hier fehlt es an echten Fortschritten, um das Gleichgewicht zwischen Natur und Infrastruktur herzustellen." Dabei seien die NaturgÃ¼ter durch das Grundgesetz besonders geschÃ¼tzt. Der BUND unterstÃ¼tze den Gesetzentwurf zwar, doch die aktuelle Ausgestaltung des NatInfG sei enttÃ¤uschend und mÃ¼sse dringend nachgebessert werden.



Nach Informationen der Zeitung war bis Dienstagnachmittag weiterhin offen, ob der in der Koalition strittige Gesetzentwurf von Umweltminister Schneider vom Kabinett beschlossen werden kann.

