SPD-Wirtschaftsforum will leistungsorientierte Bezahlung fÃ¼r Beamte

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des SPD-Wirtschaftsforums, Ines Zenke, fordert, Karriere und VergÃ¼tung von Beamten stÃ¤rker an ihrer Leistung beim BÃ¼rokratieabbau auszurichten.



"Karrierewege und VergÃ¼tungsmodelle sollen sich auf leistungsorientierte Komponenten, hÃ¶here Entscheidungsfreude und BeitrÃ¤ge zur EntbÃ¼rokratisierung ausrichten", sagte Zenke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Juristin sieht darin einen entscheidenden Hebel, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Beamte und Verwaltungsmitarbeiter, die Genehmigungsverfahren beschleunigen, pragmatische LÃ¶sungen finden und vorhandene ErmessensspielrÃ¤ume konsequent nutzen, sollten dafÃ¼r auch bei Karriere und VergÃ¼tung profitieren. So lasse sich das notwendige Mindset des ErmÃ¶glichens in den Verwaltungen verankern. Eine Verwaltung, die schneller entscheide und Verantwortung Ã¼bernehme, kÃ¶nne Verfahren beschleunigen - und damit einen entscheidenden Beitrag zum BÃ¼rokratieabbau und zur StÃ¤rkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland leisten.



Zur BegrÃ¼ndung verwies Zenke auf die hohe Belastung der Unternehmen durch BÃ¼rokratie. "Die ausufernde BÃ¼rokratie gehÃ¶rt zu den grÃ¶ÃŸten Investitionshindernissen in Deutschland und bremst die Wirtschaft aus", sagte sie. Das bestÃ¤tigten auch die Zahlen, die man regelmÃ¤ÃŸig erhebe: FÃ¼r knapp 68 Prozent der Unternehmen hÃ¤tten BÃ¼rokratieabbau und schnelle Genehmigungen hÃ¶chste PrioritÃ¤t - noch vor niedrigeren Energiepreisen (54 Prozent) oder der Abschaffung des Lieferkettengesetzes (33 Prozent).



Die bisherigen Reformen reichen aus ihrer Sicht nicht aus. Die Bundesregierung habe den Handlungsbedarf erkannt und arbeite daran, BÃ¼rokratie abzubauen. Das bisherige Prinzip "One-in, one-out" - fÃ¼r jede neue Vorschrift eine alte zu streichen - habe in der Vergangenheit jedoch nicht funktioniert. Auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte "One in, two out"-Regel werde die dringend benÃ¶tigte Freiheit und Innovationskraft allein nicht zurÃ¼ckbringen. Es brauche einen grundlegenden Wandel - bei den Strukturen ebenso wie im Denken der Verwaltung. Genau dafÃ¼r enthalte der Koalitionsvertrag mit der Reform des Ã¶ffentlichen Dienstrechts einen wichtigen Ansatz.



Die Debatte Ã¼ber den BÃ¼rokratieabbau hat durch die BeschlÃ¼sse des Koalitionsausschusses in der vergangenen Woche neuen Schwung erhalten. Zenkes Vorschlag knÃ¼pft zugleich an ein anderes Vorhaben der Koalition an: Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht vor, das Ã¶ffentliche Dienstrecht stÃ¤rker an Leistung und Eigenverantwortung auszurichten. LeistungsprÃ¤mien und Leistungszulagen gibt es fÃ¼r Beamte bereits heute, sie werden jedoch je nach Dienstherr unterschiedlich genutzt.



Der Deutsche Beamtenbund (dbb) steht insbesondere LeistungsprÃ¤mien kritisch gegenÃ¼ber und verweist darauf, dass BefÃ¶rderungen die wichtigste Form der Anerkennung bleiben sollten. Offen zeigt sich der dbb dagegen fÃ¼r eine stÃ¤rkere BerÃ¼cksichtigung individueller Leistung bei der Entwicklung der Erfahrungsstufen im Beamtenrecht.

