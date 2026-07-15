WetterbehÃ¶rde: HeiÃŸeste erste SommerhÃ¤lfte in Spanien seit Beginn der Aufzeichnungen

Touristin in Palma de Mallorca

Das spanische Festland hat in der ersten SommerhÃ¤lfte die hÃ¶chsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961 verzeichnet. Die Durchschnittstemperatur vom 1. Juni bis 15. Juli lag bei 24,5 Grad Celsius.

Das spanische Festland hat in der ersten SommerhÃ¤lfte die hÃ¶chsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961 verzeichnet. Die Durchschnittstemperatur vom 1. Juni bis 15. Juli lag bei 24,5 Grad Celsius und damit 3,3 Grad hÃ¶her als der Referenzwert von 21,2 Grad Celsius fÃ¼r den Zeitraum 1991â€“2020, wie der Sprecher der spanischen WetterbehÃ¶rde Aemet, RubÃ©n del Campo, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mitteilte.



"Praktisch alle Tage im Sommer 2026 haben bisher in ganz Spanien Temperaturen verzeichnet, die Ã¼ber dem normalen Durchschnitt liegen", teilte Aemet im Onlinedienst X mit. Auf dem spanischen Festland wurden zudem die hÃ¶chsten tÃ¤glichen Durchschnittstemperaturen und die hÃ¶chste durchschnittliche Mindesttemperatur fÃ¼r einen Juni seit mindestens 1950 registriert.



Spanien ist besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen. Im vergangenen Jahr zerstÃ¶rten WaldbrÃ¤nde in dem Land nach Angaben des EuropÃ¤ischen Waldbrandinformationssystems fast 400.000 Hektar Vegetation, acht Menschen kamen ums Leben. Bei einem Waldbrand in der andalusischen Provinz AlmerÃ­a starben in den vergangenen Tagen 13 Menschen.