Finanzen

Analyse: Trump tÃ¤tigte 21.000 BÃ¶rsengeschÃ¤fte in einem Jahr

  • dts - 14. Juli 2026, 16:08 Uhr
Bild vergrößern: Analyse: Trump tÃ¤tigte 21.000 BÃ¶rsengeschÃ¤fte in einem Jahr
Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat innerhalb eines Jahres mehr als 21.000 BÃ¶rsengeschÃ¤fte getÃ¤tigt. Das geht aus einer "Spiegel"-Analyse seiner 900-seitigen VermÃ¶genserklÃ¤rung hervor.

Demnach kauften oder verkauften Trumps VermÃ¶gensverwalter Aktien und andere Wertpapiere in einem Umfang von mindestens 461 Millionen bis zu maximal 1,4 Milliarden Dollar. Die VerkÃ¤ufe summierten sich auf eine Summe zwischen 138 und 433 Millionen Dollar, heiÃŸt es weiter. Eine genauere AufschlÃ¼sselung ist aufgrund der breiten Spannen im Formular nicht mÃ¶glich. Zum Vergleich: Trumps VorgÃ¤nger Joe Biden kam wÃ¤hrend seiner gesamten vierjÃ¤hrigen Amtszeit auf gerade einmal 13 gemeldete WertpapiergeschÃ¤fte.

Die VermÃ¶genserklÃ¤rung gewÃ¤hrt tiefe Einblicke in Trumps Finanzen: mehr als 1,4 Milliarden Dollar aus KryptogeschÃ¤ften, Ã¼ppige Dividenden, zahlreiche Immobilien, Goldbarren und Geldmarktkonten mit weit Ã¼ber 100 Millionen Dollar. Vermerkt sind auch groÃŸzÃ¼gige Geschenke, etwa zehn FuÃŸball-WM-Tickets im Wert von 15.000 Dollar von Fifa-PrÃ¤sident Gianni Infantino.

An einzelnen Tagen stechen die Transaktionen besonders hervor. Am 8. April 2025, kurz nachdem Trump weltweit ZÃ¶lle verhÃ¤ngt hatte, wurden 327 Kauforders an einem einzigen Tag ausgefÃ¼hrt, darunter Papiere von Apple und Nvidia. Einen Tag spÃ¤ter postete Trump "This is a great time to buy" und setzte die ZÃ¶lle vorÃ¼bergehend aus. Die MÃ¤rkte schossen hoch, Apple stieg um 15, Nvidia um fast 19 Prozent. Am 23. Juli verÃ¶ffentlichte das WeiÃŸe Haus mit seinem "AI Action Plan" ein MaÃŸnahmenpaket zur Deregulierung von kÃ¼nstlicher Intelligenz. Am selben Tag gab es 255 KÃ¤ufe, besonders hohe Summen flossen in KI-Schwergewichte.

Belege fÃ¼r einen kausalen Zusammenhang zwischen Trumps Investments und seiner Rolle als US-PrÃ¤sident gibt es nicht. Ein Sprecher sagte, die Konten wÃ¼rden ausschlieÃŸlich von unabhÃ¤ngigen Finanzinstituten verwaltet. Offensichtlich ist jedoch: Trump kann mit Ã„uÃŸerungen und politischen ManÃ¶vern Aktienkurse bewegen. Einen Ãœberblick Ã¼ber die Positionen in seinen Depots scheint der PrÃ¤sident zu haben - er unterzeichnet die VermÃ¶genserklÃ¤rung eigenhÃ¤ndig.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EZB treibt Pilotprojekt fÃ¼r digitalen Euro voran
    EZB treibt Pilotprojekt fÃ¼r digitalen Euro voran

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat 36 Zahlungsdienstleister aus dem Euroraum fÃ¼r die Teilnahme an einem Pilotprojekt zum digitalen

    Mehr
    SPD will SchlupflÃ¶cher bei Erbschaftsteuer schlieÃŸen
    SPD will SchlupflÃ¶cher bei Erbschaftsteuer schlieÃŸen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will SchlupflÃ¶cher bei der Erbschaftsteuer schlieÃŸen und hohe VermÃ¶gen stÃ¤rker besteuern. Das kÃ¼ndigte SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim

    Mehr
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Tabakpreise aus. Das berichtet der "Stern" unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage

    Mehr
    Nach Zwischenhoch: US-Inflation sinkt im Juni auf 3,5 Prozent
    Nach Zwischenhoch: US-Inflation sinkt im Juni auf 3,5 Prozent
    100 Euro pro Liter Saft: Verbraucher-Negativpreis fÃ¼r NahrungsergÃ¤nzungsmittel
    100 Euro pro Liter Saft: Verbraucher-Negativpreis fÃ¼r NahrungsergÃ¤nzungsmittel
    Verivox: Langsame Internettarife kosten im Schnitt Ã¤hnlich viel wie schnellere
    Verivox: Langsame Internettarife kosten im Schnitt Ã¤hnlich viel wie schnellere
    Reeder warnen vor Auswirkungen des Konflikts in StraÃŸe von Hormus auf Lieferketten
    Reeder warnen vor Auswirkungen des Konflikts in StraÃŸe von Hormus auf Lieferketten
    Umfrage in Schleswig-Holstein: Schwarz-GrÃ¼n ohne Mehrheit
    Umfrage in Schleswig-Holstein: Schwarz-GrÃ¼n ohne Mehrheit
    Steinmeier: Flutkatastrophe von 2021 war
    Steinmeier: Flutkatastrophe von 2021 war "unmissverstÃ¤ndliche" Warnung
    Deutsche Bahn: 2.200 SabotagefÃ¤lle im ersten Halbjahr 2026
    Deutsche Bahn: 2.200 SabotagefÃ¤lle im ersten Halbjahr 2026
    BKA warnt vor
    BKA warnt vor "Generation-Z-Mafia"
    Spanien: Bruder von MinisterprÃ¤sident SÃ¡nchez verurteilt - neun Jahre Ã„mterverbot
    Spanien: Bruder von MinisterprÃ¤sident SÃ¡nchez verurteilt - neun Jahre Ã„mterverbot
    Ukrainische MinisterprÃ¤sidentin im Zuge von Regierungsumbildung zurÃ¼ckgetreten
    Ukrainische MinisterprÃ¤sidentin im Zuge von Regierungsumbildung zurÃ¼ckgetreten

    Top Meldungen

    US-Inflationsrate sinkt im Juni auf 3,5 Prozent
    US-Inflationsrate sinkt im Juni auf 3,5 Prozent

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im Juni 2026 auf 3,5 Prozent gefallen, nach 4,2 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde am

    Mehr
    Thyssenkrupp Steel stellt Schifffahrt wegen Niedrigwasser ein
    Thyssenkrupp Steel stellt Schifffahrt wegen Niedrigwasser ein

    Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - Wegen des anhaltenden Niedrigwassers stellt der deutsche Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel die Schifffahrt mit eigenen Schiffen ein. Wie die

    Mehr
    Reeder warnen vor weiteren Lieferketten-Problemen
    Reeder warnen vor weiteren Lieferketten-Problemen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband Deutscher Reeder (VDR) warnt vor den Folgen weiterer Unsicherheiten um die freie Durchfahrt in der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts