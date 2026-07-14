Analyse: Trump tÃ¤tigte 21.000 BÃ¶rsengeschÃ¤fte in einem Jahr

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat innerhalb eines Jahres mehr als 21.000 BÃ¶rsengeschÃ¤fte getÃ¤tigt. Das geht aus einer "Spiegel"-Analyse seiner 900-seitigen VermÃ¶genserklÃ¤rung hervor.



Demnach kauften oder verkauften Trumps VermÃ¶gensverwalter Aktien und andere Wertpapiere in einem Umfang von mindestens 461 Millionen bis zu maximal 1,4 Milliarden Dollar. Die VerkÃ¤ufe summierten sich auf eine Summe zwischen 138 und 433 Millionen Dollar, heiÃŸt es weiter. Eine genauere AufschlÃ¼sselung ist aufgrund der breiten Spannen im Formular nicht mÃ¶glich. Zum Vergleich: Trumps VorgÃ¤nger Joe Biden kam wÃ¤hrend seiner gesamten vierjÃ¤hrigen Amtszeit auf gerade einmal 13 gemeldete WertpapiergeschÃ¤fte.



Die VermÃ¶genserklÃ¤rung gewÃ¤hrt tiefe Einblicke in Trumps Finanzen: mehr als 1,4 Milliarden Dollar aus KryptogeschÃ¤ften, Ã¼ppige Dividenden, zahlreiche Immobilien, Goldbarren und Geldmarktkonten mit weit Ã¼ber 100 Millionen Dollar. Vermerkt sind auch groÃŸzÃ¼gige Geschenke, etwa zehn FuÃŸball-WM-Tickets im Wert von 15.000 Dollar von Fifa-PrÃ¤sident Gianni Infantino.



An einzelnen Tagen stechen die Transaktionen besonders hervor. Am 8. April 2025, kurz nachdem Trump weltweit ZÃ¶lle verhÃ¤ngt hatte, wurden 327 Kauforders an einem einzigen Tag ausgefÃ¼hrt, darunter Papiere von Apple und Nvidia. Einen Tag spÃ¤ter postete Trump "This is a great time to buy" und setzte die ZÃ¶lle vorÃ¼bergehend aus. Die MÃ¤rkte schossen hoch, Apple stieg um 15, Nvidia um fast 19 Prozent. Am 23. Juli verÃ¶ffentlichte das WeiÃŸe Haus mit seinem "AI Action Plan" ein MaÃŸnahmenpaket zur Deregulierung von kÃ¼nstlicher Intelligenz. Am selben Tag gab es 255 KÃ¤ufe, besonders hohe Summen flossen in KI-Schwergewichte.



Belege fÃ¼r einen kausalen Zusammenhang zwischen Trumps Investments und seiner Rolle als US-PrÃ¤sident gibt es nicht. Ein Sprecher sagte, die Konten wÃ¼rden ausschlieÃŸlich von unabhÃ¤ngigen Finanzinstituten verwaltet. Offensichtlich ist jedoch: Trump kann mit Ã„uÃŸerungen und politischen ManÃ¶vern Aktienkurse bewegen. Einen Ãœberblick Ã¼ber die Positionen in seinen Depots scheint der PrÃ¤sident zu haben - er unterzeichnet die VermÃ¶genserklÃ¤rung eigenhÃ¤ndig.

