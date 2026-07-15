Grenzkontrollen zwischen Spanien und Gibraltar aufgehoben

GrenzÃ¼bergang zwischen Gibraltar und Spanien

An der Grenze zwischen Spanien und dem britischen Gebiet Gibraltar sind in der Nacht zum Mittwoch die Regeln des Schengen-Raums in Kraft getreten. Kurz nach Mitternacht Ã¼berquerten dutzende Passanten und Fahrzeuge zum ersten Mal ohne Kontrollen die Grenze.

An der Grenze zwischen Spanien und dem britischen Gebiet Gibraltar sind in der Nacht zum Mittwoch die Regeln des Schengen-Raums in Kraft getreten. Kurz nach Mitternacht Ã¼berquerten dutzende Passanten und Fahrzeuge zum ersten Mal ohne Kontrollen die Grenze, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Hunderte Menschen hatten sich fÃ¼r den historischen Moment mit spanischen Flaggen an der Grenze versammelt. "Europa ist zurÃ¼ck", sagte Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo.



Rund sechseinhalb Jahre nach dem Brexit war am Dienstag in BrÃ¼ssel ein Abkommen zum Wegfall der Grenzkontrollen zwischen der britischen Exklave Gibraltar und dem EU-Land Spanien unterzeichnet worden. Davon profitieren insbesondere tausende spanische Pendler, die in dem seit dem Brexit nicht mehr zur EU gehÃ¶rende Gebiet arbeiten. FÃ¼r sie fallen die oftmals langen WartezeitenÂ an der Grenze bei der Ein- und Ausreise kÃ¼nftig weg.



AnlÃ¤sslich des vorlÃ¤ufigen Inkrafttretens des Abkommens zwischen der EU und London will der spanische MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez am Mittwoch das Grenzgebiet besuchen.



Der Unterzeichnung des im vergangenen Jahr ausgehandelten Abkommens waren jahrelange Verhandlungen vorausgegangen. Die Grenzkontrollen galten als das letzte groÃŸe ungelÃ¶ste Problem des Brexits vor sechseinhalb Jahren. Die rund sieben Quadratkilometer groÃŸe Exklave Gibraltar im Ã¤uÃŸersten SÃ¼den der iberischen Halbinsel gehÃ¶rt seit mehr als 300 Jahren zu GroÃŸbritannien.