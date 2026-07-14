Ukrainische MinisterprÃ¤sidentin im Zuge von Regierungsumbildung zurÃ¼ckgetreten

Ukrainische Regierungschefin Julia Swyrydenko zurÃ¼ckgetreten

Die ukrainische MinisterprÃ¤sidentin Julia Swyrydenko ist im Zuge einer grÃ¶ÃŸeren Regierungsumbildung zurÃ¼ckgetreten. Die Rada in Kiew billigte das entsprechende Gesuch in einer Abstimmung, wie das Parlament am Dienstag im Internet bekannt gab.

Die ukrainische MinisterprÃ¤sidentin Julia Swyrydenko ist im Zuge einer grÃ¶ÃŸeren Regierungsumbildung zurÃ¼ckgetreten. Die Rada in Kiew billigte das entsprechende Gesuch in einer Abstimmung, wie das Parlament am Dienstag auf seiner Internetseite bekannt gab. Die Regierungsumbildung hatte PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj bereits am Sonntag verkÃ¼ndet. Demnach hatte er Swyrydenko einen anderen Posten "in einem neuen und wichtigen Bereich" angeboten. Einen Nachfolger benannte er zunÃ¤chst nicht.



Swyrydenko erklÃ¤rte, sie habe in ihrer Amtszeit "konkrete Ergebnisse" erzielt, und verÃ¶ffentlichte ein Foto, das sie beim Formen eines Herzsymbols im ukrainischen Parlament zeigt. Die 40-JÃ¤hrige hatte das Amt der Regierungschefin im Juli 2025 Ã¼bernommen, zuvor war sie Wirtschaftsministerin gewesen.Â



Selenskyj hatte ihr am Wochenende fÃ¼r ihre "klare, verlÃ¤sslich und effektive Arbeit" gedankt. Er bot Swyrydenko nach eigenen Angaben eine neue Aufgabe zum FÃ¼hren der "Beziehungen zu einem wichtigen Partner" an, ohne nÃ¤here Angaben zu machen. Swyrydenko dankte ihrerseits dem PrÃ¤sidenten und erklÃ¤rte, sie sei "bereit, dem ukrainischen Staat zu dienen und alle Aufgaben zu erfÃ¼llen, die darauf abzielen, die Position der Ukraine zu stÃ¤rken".Â



Swyrydenko gilt als gut vernetzt mit der US-Regierung. Nach Selenskyjs Auseinandersetzung mit US-PrÃ¤sident Donald Trump im WeiÃŸen Haus im Februar 2025 handelte sie ein Investitionsabkommen mit Washington zur Ausbeutung von Rohstoffen aus.Â



Medienberichten zufolge kÃ¶nnte der Chef des staatlichen Energieunternehmens Naftogaz, Serhij Korezky, Sywyrdenko auf dem Posten des Regierungschefs nachfolgen. Selenskyj lobte nach einem Treffen mit ihm am Wochenende dessen "effektive FÃ¼hrung".



Selenskyj kÃ¼ndigte an, auch die Chefs einiger StrafverfolgungsbehÃ¶rden austauschen zu wollen. Namen nannte er nicht. Die Regierungsumbildung rechtfertigte er mit "neuen Herausforderungen und neuen Aufgaben".Â



Umbildungen des Kabinetts bedÃ¼rfen der Zustimmung des Parlaments - wobei sich die Abgeordneten seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 weitgehend hinter den PrÃ¤sidenten gestellt haben.