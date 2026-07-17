Bundeswehr beteiligt sich dieses Jahr erstmals an NuklearÃ¼bung der franzÃ¶sischen Armee

Macron und Merz nach ihren Beratungen in BrÃ¼hl

Die Bundeswehr wird in diesem Jahr erstmals an einer NuklearÃ¼bung der franzÃ¶sischen Armee teilnehmen. Die deutschen Soldaten sollen sich im konventionellen Bereich beteiligen, heiÃŸt es in der AbschlusserklÃ¤rung des deutsch-franzÃ¶sischen Sicherheits- und Verteidigungsrats.

Die Bundeswehr wird in diesem Jahr erstmals an einer NuklearÃ¼bung der franzÃ¶sischen Armee teilnehmen und die Zusammenarbeit mit Frankreich auch in anderen Bereichen ausbauen. "Wir schlagen in der Abschreckung einen neuen gemeinsamen Weg ein", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag in BrÃ¼hl nach dem deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrat und dem gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsrat. Dazu gehÃ¶re, dass sichÂ "die konventionellen deutschen KrÃ¤fte noch in diesem Jahr an einer nuklearen Ãœbung der franzÃ¶sischen StreitkrÃ¤fte beteiligen".



Laut der AbschlusserklÃ¤rung des deutsch-franzÃ¶sischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, der am Morgen auf dem Fliegerhorst in NÃ¶rvenich zusammengetreten war, sollen sich an der franzÃ¶sischen NuklearÃ¼bung deutsche Soldaten im konventionellen Bereich beteiligen.Â Die Verlegung franzÃ¶sischer Rafale-Kampfjets nach NÃ¶rvenich sei ein "erster operativer Schritt der strategischen Zusammenarbeit", heiÃŸt es weiter.Â



Merz fÃ¼hrte in der Abschluss-Pressekonferenz im BrÃ¼hler Schloss Augustusburg aus: "In der neu geschaffenen strategischen Steuerungsgruppe durchdenken wir, mit welchem Mix an FÃ¤higkeiten wir unsere gemeinsame Abschreckung in Zukunft weiter steigern". Die Bundeswehr-Beteiligung an der NuklearÃ¼bung der franzÃ¶sischen Armee sei "komplementÃ¤r zu unserer nuklearen Teilhabe und der Abschreckung in der Nato, an der wir festhalten".Â



Auch in der gemeinsamen AbschlusserklÃ¤rung wird betont, dass diese Zusammenarbeit die nukleare Abschreckung und Teilhabe der Nato "ergÃ¤nzen und nicht ersetzen" solle.Â



Berlin und Paris einigten sich zudem auf eine vertiefte militÃ¤rische Zusammenarbeit an anderen Stellen. So soll die Deutsch-FranzÃ¶sische Brigade an Nato-Ãœbungen des Multinational Corps Northeast in Stettin teilnehmen. Das Deutsch-FranzÃ¶sische Lufttransportgeschwader im franzÃ¶sischen Ã‰vreux soll bis Ende 2026 seine gemeinsame volle EinsatzfÃ¤higkeit erreichen.



Deutschland will sich auÃŸerdem an einem ManÃ¶ver der sogenannten Koalition der Willigen zur UnterstÃ¼tzung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs beteiligen. Die fÃ¼r den Herbst geplante MilitÃ¤rÃ¼bung geht auf eine franzÃ¶sische Initiative zurÃ¼ck. "Deutschland wird sich beteiligen. Wir klÃ¤ren gemeinsam, wie diese Beteiligung dann im Einzelnen aussehen wird", sagte Merz.



AuÃŸerdem wollen die beiden PartnerlÃ¤nder trotz des Aus fÃ¼r den gemeinsam geplanten FCAS-Kampfjet einen zentralen Bestandteil des Projekts weiterfÃ¼hren. "Wir werden zum Beispiel die wichtige Cloud-LÃ¶sung aus FCAS in anderem Rahmen fortfÃ¼hren", sagte der Kanzler.



In der AbschlusserklÃ¤rung des Sicherheits- und VerteidigungsratsÂ wird FCAS zwar nicht namentlich erwÃ¤hnt. Vereinbart werden dort aber ein "gemeinsamer europÃ¤ischer Gefechtsstandard" und die "Entwicklung eines kÃ¼nftigen Systemverbunds" zur Vernetzung bemannter Kampfflugzeuge und unbemannter FluggerÃ¤te. Dies solle "auf Grundlage einer offenen, modularen Architektur, gemeinsamer Schnittstellen und der Auslotung gemeinsamer TechnologielÃ¶sungen" geschehen.Â



Ziel ist laut AbschlusserklÃ¤rung die "InteroperabilitÃ¤t aller europÃ¤ischen Luftsysteme", also die FÃ¤higkeit zum ZusammenspielÂ der unterschiedlichen Systeme. Hintergrund des Scheiterns des FCAS-Projekts war das ZerwÃ¼rfnis der beteiligten Unternehmen Dassault und Airbus. Die Bundesregierung will am "System der Systeme" festhalten, also der Vernetzung des Kampfjets mit Drohnen und anderen Bestandteilen des Luftkampfverbands.