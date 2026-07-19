Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger (CDU), wÃ¼rdigt den zurÃ¼ckgetretenen Fraktionschef Jens Spahn.
Bilger sagte der "Rheinischen Post": "Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten wurden seine StÃ¤rken als Gestalter und Vermittler deutlich." Er ergÃ¤nzte: "Jens Spahn gilt mein Dank und Respekt."
Spahn habe die Unionsfraktion als Vorsitzender mit Klugheit, VerlÃ¤sslichkeit und groÃŸem Engagement gefÃ¼hrt und maÃŸgeblich zu den Erfolgen dieser Koalition beigetragen, sagte der CDU-Politiker.
Lifestyle
Bilger wÃ¼rdigt Spahns Arbeit als Fraktionschef
- dts - 19. Juli 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger (CDU), wÃ¼rdigt den zurÃ¼ckgetretenen Fraktionschef Jens Spahn.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD baut ihren Vorsprung in der vom Institut Insa gemessenen WÃ¤hlergunst wieder aus. Im sogenannten "Sonntagstrend", den dasMehr
Berlin/WÃ¼rzburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sieht dessen Stellvertreter Alexander Hoffmann (CSU) keinen Zeitdruck beiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen begrÃ¼ÃŸen den RÃ¼cktritt von Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) als "folgerichtig". Es gehe "nicht allein um eine persÃ¶nlicheMehr
Top Meldungen
Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der BundesverbandMehr
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Automobilgewerkschaft UAW will ihren VorstoÃŸ bei auslÃ¤ndischen Herstellern im SÃ¼den der USA verstÃ¤rken. "Wir haben PlÃ¤ne Ã¼berallMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer warnt die SPD-Parteispitze vor massivem Unmut an der Basis. "Die Stimmung in der SPD ist am Boden",Mehr