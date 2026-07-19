Bilger wÃ¼rdigt Spahns Arbeit als Fraktionschef

Steffen Bilger und Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger (CDU), wÃ¼rdigt den zurÃ¼ckgetretenen Fraktionschef Jens Spahn.



Bilger sagte der "Rheinischen Post": "Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten wurden seine StÃ¤rken als Gestalter und Vermittler deutlich." Er ergÃ¤nzte: "Jens Spahn gilt mein Dank und Respekt."



Spahn habe die Unionsfraktion als Vorsitzender mit Klugheit, VerlÃ¤sslichkeit und groÃŸem Engagement gefÃ¼hrt und maÃŸgeblich zu den Erfolgen dieser Koalition beigetragen, sagte der CDU-Politiker.

