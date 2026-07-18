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AfD baut Vorsprung vor Union laut "Insa" wieder aus

  • dts - 18. Juli 2026, 21:34 Uhr
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AfD-Vorstand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD baut ihren Vorsprung in der vom Institut Insa gemessenen WÃ¤hlergunst wieder aus. Im sogenannten "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut wÃ¶chentlich fÃ¼r die "Bild am Sonntag" erhebt, gewinnt die AfD einen Prozentpunkt und erreicht 29 Prozent. Die Union verliert gleichzeitig einen ZÃ¤hler und kommt nur noch auf 21 Prozent. Der Abstand zwischen beiden Parteien wÃ¤chst damit auf acht Prozentpunkte.

SPD und GrÃ¼ne legen beide um einen Punkt zu und erreichen jeweils 13 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und kommt auf 10 Prozent. Das BSW fÃ¤llt um einen Punkt auf 3 Prozent zurÃ¼ck und wÃ¼rde ebenso wie die FDP mit unverÃ¤nderten 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen. Die sonstigen Parteien erreichen unverÃ¤ndert 7 Prozent.

FÃ¼r die "Bild am Sonntag" hatte Insa 1.201 Personen im Zeitraum vom 13. bis 17. Juli befragt. Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, wie wÃ¼rden Sie wÃ¤hlen?"

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