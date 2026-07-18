Unionsfraktionsvize sieht keinen Zeitdruck nach Spahn-RÃ¼cktritt

Alexander Hoffmann und Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin/WÃ¼rzburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sieht dessen Stellvertreter Alexander Hoffmann (CSU) keinen Zeitdruck bei der Suche nach einem Nachfolger. Es bestehe "grundsÃ¤tzlich keine Eile", sagte Hoffmann am Samstag dem ZDF.



Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU wÃ¼rden sich Ã¼ber das weitere Vorgehen abstimmen und sich dafÃ¼r die notwendige Zeit nehmen, so der Fraktionsvize. Vorerst habe er selbst kommissarisch die Leitung Ã¼bernommen und werde die Fraktion so lange fÃ¼hren, bis ein neuer Vorsitzender gewÃ¤hlt sei.



Die Union sei mit einem umfangreichen Reformpaket in die Sommerpause gegangen, darunter die im Koalitionsausschuss vereinbarten 34 MaÃŸnahmen sowie die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, betonte Hoffmann. Weitere Vorhaben wie die Pflegereform stÃ¼nden bereits auf der Agenda. Die Fraktion bleibe trotz des FÃ¼hrungswechsels "entscheidungsfÃ¤hig und handlungsfÃ¤hig und auch sprechfÃ¤hig", sagte Hoffmann.

