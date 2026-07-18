Berlin/WÃ¼rzburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sieht dessen Stellvertreter Alexander Hoffmann (CSU) keinen Zeitdruck bei der Suche nach einem Nachfolger. Es bestehe "grundsÃ¤tzlich keine Eile", sagte Hoffmann am Samstag dem ZDF.
Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU wÃ¼rden sich Ã¼ber das weitere Vorgehen abstimmen und sich dafÃ¼r die notwendige Zeit nehmen, so der Fraktionsvize. Vorerst habe er selbst kommissarisch die Leitung Ã¼bernommen und werde die Fraktion so lange fÃ¼hren, bis ein neuer Vorsitzender gewÃ¤hlt sei.
Die Union sei mit einem umfangreichen Reformpaket in die Sommerpause gegangen, darunter die im Koalitionsausschuss vereinbarten 34 MaÃŸnahmen sowie die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, betonte Hoffmann. Weitere Vorhaben wie die Pflegereform stÃ¼nden bereits auf der Agenda. Die Fraktion bleibe trotz des FÃ¼hrungswechsels "entscheidungsfÃ¤hig und handlungsfÃ¤hig und auch sprechfÃ¤hig", sagte Hoffmann.
Lifestyle
Unionsfraktionsvize sieht keinen Zeitdruck nach Spahn-RÃ¼cktritt
- dts - 18. Juli 2026, 19:41 Uhr
.
Berlin/WÃ¼rzburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sieht dessen Stellvertreter Alexander Hoffmann (CSU) keinen Zeitdruck bei der Suche nach einem Nachfolger. Es bestehe "grundsÃ¤tzlich keine Eile", sagte Hoffmann am Samstag dem ZDF.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen begrÃ¼ÃŸen den RÃ¼cktritt von Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) als "folgerichtig". Es gehe "nicht allein um eine persÃ¶nlicheMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will offenbar die Nachfolge an der Spitze der Unionsfraktion zusammen mit CSU-Chef Markus SÃ¶der noch vorMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz hat den RÃ¼cktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef "richtig" und "unvermeidlich" genannt.Mehr
Top Meldungen
Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der BundesverbandMehr
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Automobilgewerkschaft UAW will ihren VorstoÃŸ bei auslÃ¤ndischen Herstellern im SÃ¼den der USA verstÃ¤rken. "Wir haben PlÃ¤ne Ã¼berallMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer warnt die SPD-Parteispitze vor massivem Unmut an der Basis. "Die Stimmung in der SPD ist am Boden",Mehr