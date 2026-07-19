Welterbe-Komitee der Unesco tagt in SÃ¼dkorea - Waldsiedlung Zehlendorf nominiert

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Das Welterbe-Komitee der Unesco entscheidet ab Sonntag bei einer Tagung in SÃ¼dkorea unter anderem Ã¼ber die Aufnahme der Waldsiedlung Zehlendorf in Berlin in seine Liste.

Das Welterbe-Komitee der Unesco entscheidet ab Sonntag bei seiner Tagung im sÃ¼dkoreanischen Busan unter anderem Ã¼ber die Aufnahme der Waldsiedlung Zehlendorf in Berlin in seine Liste. Die Wohnanlage im Bauhaus-Stil im SÃ¼dwesten der Hauptstadt soll nach dem Wunsch Deutschlands als Teil derÂ Siedlungen der Berliner ModerneÂ anerkannt werden, die bereits seit 2008 zum Welterbe gehÃ¶ren.Â



FÃ¼r die Unesco-Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt sind insgesamt rundÂ 30 StÃ¤tten nominiert, darunter das Teatro Amazonas in Manaus und das Teatro da Paz in BelÃ©m, die vom Kautschuk-Boom im Brasilien des ausgehenden 19. Jahrhunderts zeugen. Frankreich schlÃ¤gt die Aufnahme der alliierten LandungsstrÃ¤nde von 1944 in der Normandie in die Unesco-Liste vor. Die 48. Sitzung des Komitees in Busan dauert bis zum 29. Juli.