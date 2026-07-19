DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Medienminister Nathanael Liminski (CDU) blickt mit Sorge auf einen mÃ¶glichen Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt.
"Die AfD hat schon lÃ¤nger klargemacht, dass sie den Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk als einen Feind ihrer Politik ansieht und da sehr populistisch die Keule schwingt von LÃ¼genpresse, von Staatsfunk", sagte er im Deutschlandfunk. Es gehe um die AufkÃ¼ndigung des MDR-Staatsvertrags. Das sei "formal-juristisch" auch mÃ¶glich.
Aber dennoch gelte weiter die Verfassung in diesem Land, fÃ¼gte Liminski hinzu. "Und insofern haben wir als Aufgabe, als LÃ¤nder, fÃ¼r eine auskÃ¶mmliche Finanzierung des Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sorgen. Und dann mÃ¼ssen wir dafÃ¼r Wege finden." Es gebe dazu auch bereits "durchaus Diskussionen unter den LÃ¤ndern", so der Minister. Er selbst habe die Wahl in Sachsen-Anhalt aber auch noch nicht verloren gegeben.
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NRW-Medienminister Liminski sorgt sich um MDR-Staatsvertrag
- dts - 19. Juli 2026, 12:54 Uhr
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Medienminister Nathanael Liminski (CDU) blickt mit Sorge auf einen mÃ¶glichen Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt.
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