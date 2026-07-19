Musik-Show voller Stars fÃ¼hrt zu deutlich lÃ¤ngerer Halbzeitpause bei WM-Finale

Madonna (M.) mit Ronaldinho (l.) und Ronaldo im Stadion

Eine Halbzeitshow voller Musik-Superstars hat beim Finale der FuÃŸball-WM zwischen Spanien und Argentinien zu einer deutlich verlÃ¤ngerten Halbzeitpause gefÃ¼hrt. Im MetLife Stadium traten unter anderem Madonna, Shakira, Justin Bieber und BTS auf.

Eine Halbzeitshow voller Musik-Superstars hat beim Finale der FuÃŸball-WM zwischen Spanien und Argentinien zu einer deutlich verlÃ¤ngerten Halbzeitpause gefÃ¼hrt. Im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks traten am Sonntag nach der ersten Halbzeit unter anderem Madonna, Shakira, Justin Bieber und die K-Pop-Band BTS auf.Â



Musiker aus den USA, Venezuela und dem Iran spielten unter Leitung von Star-Dirigent Gustavo Dudamel eine Version von "Seven Nation Army", auÃŸerdem traten Schauspieler der beliebten FuÃŸball-Serie "Ted Lasso" auf. Zu guter Letzt schlossen sich Figuren aus den Sendungen SesamstraÃŸe und The Muppets der Band Coldplay und einem Grundschulchor an. Mit diesem Auftritt sollte Geld fÃ¼r den FIFA Global Citizen Education Fund gesammelt werden, einer Stiftung, die nach eigener Darstellung Kindern weltweit Zugang zu Bildung und FuÃŸball ermÃ¶glichen soll.



Mit den Auftritten dauerte die Halbzeitpause 27 Minuten. Normalerweise stehen FuÃŸballern zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit 15 Minuten Pause zu. Viele fÃ¼hlten sich an die spektakulÃ¤ren Halbzeitshows des Super Bowl erinnert, des Finales der US-Football-Liga NFL.



Im Stadion saÃŸ auch US-PrÃ¤sident Donald Trump - es war sein erster Besuch bei einem Spiel der in den USA, in Kanada und Mexiko ausgetragenen Weltmeisterschaft. Der 80-jÃ¤hrige Republikaner musste einige Buh-Rufe ertragen, als er auf dem Stadion-Bildschirm erschien, er schien das Finale aber trotzdem zu genieÃŸen.Â



Auch sprach er kurz mit dem spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez, der mexikanischen PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum und dem kanadischen Premierminister Mark Carney. Trump hat immer wieder Streitigkeiten mit den drei LÃ¤ndern ausgelÃ¶st.