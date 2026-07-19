Lifestyle

Musik-Show voller Stars fÃ¼hrt zu deutlich lÃ¤ngerer Halbzeitpause bei WM-Finale

  • AFP - 19. Juli 2026, 23:50 Uhr
Bild vergrößern: Musik-Show voller Stars fÃ¼hrt zu deutlich lÃ¤ngerer Halbzeitpause bei WM-Finale
Madonna (M.) mit Ronaldinho (l.) und Ronaldo im Stadion
Bild: AFP

Eine Halbzeitshow voller Musik-Superstars hat beim Finale der FuÃŸball-WM zwischen Spanien und Argentinien zu einer deutlich verlÃ¤ngerten Halbzeitpause gefÃ¼hrt. Im MetLife Stadium traten unter anderem Madonna, Shakira, Justin Bieber und BTS auf.

Eine Halbzeitshow voller Musik-Superstars hat beim Finale der FuÃŸball-WM zwischen Spanien und Argentinien zu einer deutlich verlÃ¤ngerten Halbzeitpause gefÃ¼hrt. Im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks traten am Sonntag nach der ersten Halbzeit unter anderem Madonna, Shakira, Justin Bieber und die K-Pop-Band BTS auf.Â 

Musiker aus den USA, Venezuela und dem Iran spielten unter Leitung von Star-Dirigent Gustavo Dudamel eine Version von "Seven Nation Army", auÃŸerdem traten Schauspieler der beliebten FuÃŸball-Serie "Ted Lasso" auf. Zu guter Letzt schlossen sich Figuren aus den Sendungen SesamstraÃŸe und The Muppets der Band Coldplay und einem Grundschulchor an. Mit diesem Auftritt sollte Geld fÃ¼r den FIFA Global Citizen Education Fund gesammelt werden, einer Stiftung, die nach eigener Darstellung Kindern weltweit Zugang zu Bildung und FuÃŸball ermÃ¶glichen soll.

Mit den Auftritten dauerte die Halbzeitpause 27 Minuten. Normalerweise stehen FuÃŸballern zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit 15 Minuten Pause zu. Viele fÃ¼hlten sich an die spektakulÃ¤ren Halbzeitshows des Super Bowl erinnert, des Finales der US-Football-Liga NFL.

Im Stadion saÃŸ auch US-PrÃ¤sident Donald Trump - es war sein erster Besuch bei einem Spiel der in den USA, in Kanada und Mexiko ausgetragenen Weltmeisterschaft. Der 80-jÃ¤hrige Republikaner musste einige Buh-Rufe ertragen, als er auf dem Stadion-Bildschirm erschien, er schien das Finale aber trotzdem zu genieÃŸen.Â 

Auch sprach er kurz mit dem spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez, der mexikanischen PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum und dem kanadischen Premierminister Mark Carney. Trump hat immer wieder Streitigkeiten mit den drei LÃ¤ndern ausgelÃ¶st.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Brantner sieht in Kabinettsumbildung
    Brantner sieht in Kabinettsumbildung "Chance" fÃ¼r Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner sieht in einer mÃ¶glichen Kabinettsumbildung nach dem RÃ¼cktritt von Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) auch

    Mehr
    Rufe aus der Union nach Comeback von Ralph Brinkhaus
    Rufe aus der Union nach Comeback von Ralph Brinkhaus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem RÃ¼cktritt von Jens Spahn (CDU) als Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag gibt es Rufe nach einer RÃ¼ckkehr von Ralph Brinkhaus

    Mehr
    Merz verteidigt seine Kommunikation
    Merz verteidigt seine Kommunikation

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Kritik an frÃ¼heren Ã„uÃŸerungen zurÃ¼ckgewiesen und seine Kommunikation insgesamt verteidigt. "Ich habe

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Kubicki kritisiert neue Schuldenforderungen fÃ¼r Ukraine-Hilfen
    Kubicki kritisiert neue Schuldenforderungen fÃ¼r Ukraine-Hilfen
    Bundeswehr verdoppelt Heimatschutzdivision bis 2035
    Bundeswehr verdoppelt Heimatschutzdivision bis 2035
    Immer mehr Kriegsdienstverweigerer widerrufen ihre Entscheidung
    Immer mehr Kriegsdienstverweigerer widerrufen ihre Entscheidung
    GrÃ¼ne und Linke kritisieren Ausweitung von Befristungen
    GrÃ¼ne und Linke kritisieren Ausweitung von Befristungen
    Ukraine: Sechs Tote bei russischem Raketenangriff auf tÃ¼rkisches Frachtschiff
    Ukraine: Sechs Tote bei russischem Raketenangriff auf tÃ¼rkisches Frachtschiff
    Aufsehenerregender Kriminalfall: Sterbliche Ãœberreste von 2020 verschwundener FranzÃ¶sin gefunden
    Aufsehenerregender Kriminalfall: Sterbliche Ãœberreste von 2020 verschwundener FranzÃ¶sin gefunden

    Top Meldungen

    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze

    Trotz Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der Bundesverband

    Mehr
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼r

    Mehr
    SÃ¼dkorea will Won zu
    SÃ¼dkorea will Won zu "frei konvertierbarer WÃ¤hrung" machen

    Seoul (dts Nachrichtenagentur) - Die sÃ¼dkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die LandeswÃ¤hrung langfristig zu einer "frei

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts