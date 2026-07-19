Konzert von Bad Bunny in Mailand wegen Hagelsturms abgebrochen

Bad Bunny Anfang Juli in Marseille

Ein Open-Air-Konzert des puertoricanischen SÃ¤ngers Bad Bunny in Mailand ist wegen eines Hagelsturms abgebrochen worden. Alle Ticketinhaber sollen eine vollstÃ¤ndige RÃ¼ckerstattung erhalten.

Ein Open-Air-Konzert des puertoricanischen SÃ¤ngers Bad Bunny in Mailand ist wegen eines Hagelsturms abgebrochen worden. Alle Ticketinhaber des Konzerts am Samstagabend sollen eine vollstÃ¤ndige RÃ¼ckerstattung erhalten, wie der Veranstalter zusicherte.



Das Konzert war zuerst unterbrochen und schlieÃŸlich komplett abgebrochen worden. Das GelÃ¤nde wurde nach Angaben des Veranstalters sicher evakuiert. In Onlinenetzwerken verÃ¶ffentlichte Videos zeigten groÃŸe HagelkÃ¶rner, die kurz nach Beginn des ausverkauften Konzerts auf die Zuschauer niederprasselten.



Bad Bunny ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Im Februar war der SÃ¤nger und Rapper in der Halbzeit des US-Footballfinales Super Bowl im kalifornischen Santa Clara aufgetreten. Als erster Musiker in der Super-Bowl-Show hatte er dabei ausschlieÃŸlich auf Spanisch gesungen. Im Rahmen seiner aktuellen Tournee gab der 32-JÃ¤hrige im vergangenen Monat auch zwei Konzerte in DÃ¼sseldorf.