Lifestyle

Konzert von Bad Bunny in Mailand wegen Hagelsturms abgebrochen

  • AFP - 19. Juli 2026, 13:03 Uhr
Bild vergrößern: Konzert von Bad Bunny in Mailand wegen Hagelsturms abgebrochen
Bad Bunny Anfang Juli in Marseille
Bild: AFP

Ein Open-Air-Konzert des puertoricanischen SÃ¤ngers Bad Bunny in Mailand ist wegen eines Hagelsturms abgebrochen worden. Alle Ticketinhaber sollen eine vollstÃ¤ndige RÃ¼ckerstattung erhalten.

Ein Open-Air-Konzert des puertoricanischen SÃ¤ngers Bad Bunny in Mailand ist wegen eines Hagelsturms abgebrochen worden. Alle Ticketinhaber des Konzerts am Samstagabend sollen eine vollstÃ¤ndige RÃ¼ckerstattung erhalten, wie der Veranstalter zusicherte.

Das Konzert war zuerst unterbrochen und schlieÃŸlich komplett abgebrochen worden. Das GelÃ¤nde wurde nach Angaben des Veranstalters sicher evakuiert. In Onlinenetzwerken verÃ¶ffentlichte Videos zeigten groÃŸe HagelkÃ¶rner, die kurz nach Beginn des ausverkauften Konzerts auf die Zuschauer niederprasselten.

Bad Bunny ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Im Februar war der SÃ¤nger und Rapper in der Halbzeit des US-Footballfinales Super Bowl im kalifornischen Santa Clara aufgetreten. Als erster Musiker in der Super-Bowl-Show hatte er dabei ausschlieÃŸlich auf Spanisch gesungen. Im Rahmen seiner aktuellen Tournee gab der 32-JÃ¤hrige im vergangenen Monat auch zwei Konzerte in DÃ¼sseldorf.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    NRW-Medienminister Liminski sorgt sich um MDR-Staatsvertrag
    NRW-Medienminister Liminski sorgt sich um MDR-Staatsvertrag

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Medienminister Nathanael Liminski (CDU) blickt mit Sorge auf einen mÃ¶glichen Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt. "Die AfD hat schon

    Mehr
    Merz schlieÃŸt Kabinettsumbildung nicht aus
    Merz schlieÃŸt Kabinettsumbildung nicht aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) schlieÃŸt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Kabinettsumbildung nicht aus. "Es

    Mehr
    Welterbe-Komitee der Unesco tagt in SÃ¼dkorea - Waldsiedlung Zehlendorf nominiert
    Welterbe-Komitee der Unesco tagt in SÃ¼dkorea - Waldsiedlung Zehlendorf nominiert

    Das Welterbe-Komitee der Unesco entscheidet ab Sonntag bei seiner Tagung im sÃ¼dkoreanischen Busan unter anderem Ã¼ber die Aufnahme der Waldsiedlung Zehlendorf in Berlin in seine

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Merz erwÃ¤gt Kabinettsumbildung nach Spahn-RÃ¼cktritt
    Merz erwÃ¤gt Kabinettsumbildung nach Spahn-RÃ¼cktritt
    Zwei deutsche Bergsteiger in Ã–sterreich tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt
    Zwei deutsche Bergsteiger in Ã–sterreich tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt
    Europarat: Fifa muss nach Trump-Skandal bei der WM an eigener
    Europarat: Fifa muss nach Trump-Skandal bei der WM an eigener "IntegritÃ¤t" arbeiten
    Mindestens 50 Soldaten in Mali bei Dschihadisten-Angriff getÃ¶tet
    Mindestens 50 Soldaten in Mali bei Dschihadisten-Angriff getÃ¶tet
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Selenskyj: Russland startet massiven Raketenangriff auf Kiew
    Selenskyj: Russland startet massiven Raketenangriff auf Kiew

    Top Meldungen

    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼r

    Mehr
    SÃ¼dkorea will Won zu
    SÃ¼dkorea will Won zu "frei konvertierbarer WÃ¤hrung" machen

    Seoul (dts Nachrichtenagentur) - Die sÃ¼dkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die LandeswÃ¤hrung langfristig zu einer "frei

    Mehr
    Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung
    Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) lobt die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung. "Echtes Recycling

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts