Merz verteidigt seine Kommunikation

Friedrich Merz am 16.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Kritik an frÃ¼heren Ã„uÃŸerungen zurÃ¼ckgewiesen und seine Kommunikation insgesamt verteidigt.



"Ich habe nie jemandem persÃ¶nliche Faulheit unterstellt", sagte der Kanzler im ZDF-Sommerinterview mit Blick auf VorwÃ¼rfe, er habe Arbeitnehmer pauschal als arbeitsscheu dargestellt. Stattdessen habe er lediglich darauf hingewiesen, "dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland im Augenblick zu niedrig ist". So arbeiteten etwa die Schweizer 200 Stunden mehr als die Deutschen. "Das ist doch nicht Faulheit, die ich jemandem persÃ¶nlich unterstelle, sondern ich sage: Unsere ProduktivitÃ¤t ist zu gering, unsere wirtschaftliche Leistung ist zu gering, und da mÃ¼ssen wir was dran tun." Wenn man sich diesen Sozialstaat weiter leisten wolle, dann mÃ¼sse man "fÃ¼r diesen Sozialstaat gemeinsam arbeiten".



Zugleich warf Merz den Medien vor, Zustimmung zu seinen Positionen zu wenig abzubilden. "Sie zeigen immer nur diejenigen, die Kritik an mir Ã¤uÃŸern. Sie zeigen selten diejenigen, die mal sagen: Es ist genau so." Das sei schon mit seiner Aussage zu den "kleinen Paschas" vor vielen Jahren so gewesen. "Ich bekomme sehr viel Zustimmung in der BevÃ¶lkerung fÃ¼r das, was ich zu diesen Sachverhalten sage."



Auf seine schlechten Umfragewerte angesprochen, sagte Merz: "Wir haben es mit einer Vertrauenskrise der Demokratie insgesamt zu tun." Und daran arbeite man in der Koalition. "Das ist nicht nur die Aufgabe einer Regierung, das ist auch die Aufgabe aller demokratischen Parteien." Besorgt zeigte er sich Ã¼ber den Umgangston im Bundestag. "Ich bin aus der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages sehr besorgt nach Hause gefahren, weil wir eine Tonlage hatten dort im Parlament." Das sei er von der AfD und den Linken gewohnt, aber auch von den GrÃ¼nen komme mittlerweile der gleiche Sound. "Das war keine Werbung fÃ¼r die Demokratie", sagte Merz. "PersÃ¶nliche Herabsetzungen" schadeten der demokratischen Kultur.



Merz Ã¤uÃŸerte sich auch ausfÃ¼hrlich zum RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU). Nach eigenen Angaben habe Spahn ihn rund zehn Tage zuvor Ã¼ber die bevorstehende Vaterschaft informiert. "Ich habe dem Kind viel GlÃ¼ck gewÃ¼nscht", sagte der Kanzler. Mit dem AusmaÃŸ der Ã¶ffentlichen Reaktionen habe er nicht gerechnet: "Zumindest nicht in diesem Umfang."



Merz erklÃ¤rte, er habe Spahns Wunsch respektiert, die Kommunikation selbst zu Ã¼bernehmen. Deshalb habe er niemanden in der CDU informiert. Auf die Frage, ob er sich von Spahn hintergangen fÃ¼hle, antwortete der Kanzler ausweichend: "Das will ich jetzt hier nicht Ã¶ffentlich bewerten, aber der Vorgang als solches ist abgeschlossen." Zugleich wÃ¼rdigte er Spahns Arbeit als Fraktionsvorsitzender: "Er hat eine wichtige Arbeit geleistet als Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Und dafÃ¼r danke ich ihm." Auch die Reformen der letzten Wochen wÃ¼rden Spahns Handschrift tragen.

