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"Folgerichtig" - GrÃ¼ne begrÃ¼ÃŸen RÃ¼cktritt von Spahn

  • dts - 18. Juli 2026, 18:47 Uhr
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Katharina DrÃ¶ge und Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen begrÃ¼ÃŸen den RÃ¼cktritt von Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) als "folgerichtig". Es gehe "nicht allein um eine persÃ¶nliche Entscheidung, die im Widerspruch zur Beschlusslage seiner Partei stand", heiÃŸt es in einer schriftlichen ErklÃ¤rung der GrÃ¼nen-Fraktionschefinnen Katharina DrÃ¶ge und Britta HaÃŸelmann.

"Vielmehr haben all die Skandale, Fehlentscheidungen und FÃ¼hrungsschwÃ¤chen im Amt letztlich zu diesem Punkt gefÃ¼hrt." Dazu gehÃ¶rten auch der schlechte Start der Koalition mit der Kanzlerwahl im zweiten Wahlgang, handwerkliche Fehler und Fehlentscheidungen, wie zuletzt bei der GKV-Beitragsstabilisierung oder der destruktive Streit bei der Besetzung einer offenen Richterposition im Bundesverfassungsgericht. "Als Fraktionsvorsitzender trug Jens Spahn hierfÃ¼r Verantwortung", so die GrÃ¼nen-Politikerinnen.

Dazu seien bei Spahn immer wieder negative Berichterstattung und unaufgeklÃ¤rte Fragen um Maskendeals gekommen, das Thema Spendendinner, die Treffen im Netzwerk um Peter Thiel. "Jetzt war es ganz offensichtlich zu viel. Bei Jens Spahn hat jetzt das persÃ¶nliche Verhalten nicht dazu gepasst, was er selbst politisch vertreten und als Gesetzeslage im Deutschen Bundestag befÃ¼rwortet hat. Und was heute als Gesetz fÃ¼r alle in Deutschland gilt." Wer politisch so handele, zerstÃ¶re GlaubwÃ¼rdigkeit und Vertrauen. "PersÃ¶nlich wÃ¼nschen wir ihm und seiner Familie alles Gute", so DrÃ¶ge und HaÃŸelmann weiter.

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