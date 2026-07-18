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Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark breitet sich weiter aus - Keine Entwarnung

  • AFP - 18. Juli 2026, 11:02 Uhr
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Einsatzwagen von Feuerwehr
Bild: AFP

Der Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern breitet sich immer noch aus und wird weiter aktiv bekÃ¤mpft. Die Ausdehnung des Brands erstrecke sich mittlerweile auf rund 388 Hektar, teilte der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit.

Der Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern breitet sich nach BehÃ¶rdenangaben immer noch aus und wird weiter aktiv bekÃ¤mpft. Die Ausdehnung des Brands erstrecke sich mittlerweile auf rund 388 Hektar, teilte der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Samstag in Neubrandenburg mit. Rund 360 EinsatzkrÃ¤fte bekÃ¤mpften den Brand.

Der Landkreis bat Urlauber, das Gebiet "weitrÃ¤umig" zu meiden und Umwege in Kauf zu nehmen. "UnterstÃ¼tzen Sie die EinsatzkrÃ¤fte, indem Sie die Wege freihalten", hieÃŸ es. Unterdessen wurde die Evakuierung der Ortschaft Granzin mit ihren knapp 400 Einwohnerinnen und Einwohnern temporÃ¤r aufgehoben - die Notunterkunft bleibt demnach aber einsatzbereit.Â 

Der Brand war am Montag ausgebrochen. Altmunition in dem Gebiet erschwert seitdem die BekÃ¤mpfung, die EinsatzkrÃ¤fte sollten am Samstag vor allem im Ã¶stlichen Bereich des Parks arbeiten, da das dortige Gebiet nicht munitionsbelastet ist. Zur Brandursache lagen weiterhin keine Angaben vor.

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