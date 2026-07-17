Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht fordert in der Leihmutter-Debatte den RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn.
"Dass der Fraktionsvorsitzende der Kanzlerpartei in den USA auf Baby-Shoppingtour geht, zeigt seine unertrÃ¤gliche Doppelmoral", sagte Wagenknecht dem Nachrichtenportal T-Online. "Dieser Mann sollte endlich zurÃ¼cktreten."
Wagenknecht sagte, die Debatte gehe weit Ã¼ber Spahns persÃ¶nliche FamiliengrÃ¼ndung hinaus. Dass inzwischen auch Babys zur Ware geworden seien und man MutterbÃ¤uche einfach mieten kÃ¶nne, sei eine schÃ¤ndliche Entwicklung. Diese Praxis sei in Deutschland aus gutem Grund verboten.
Wagenknecht warf Spahn auÃŸerdem vor, nicht zum ersten Mal durch Doppelmoral aufzufallen. "Spahn predigte Corona-Lockdowns und hielt in dieser Zeit CDU-Spenden-Dinner mit verheimlichten Geldgebern ab. Er schÃ¤digte den Bund in dreistelliger MillionenhÃ¶he mit dubiosen Masken-Deals, die Parteifreunde zu MillionÃ¤ren machten. Er sitzt seit dem 22. Lebensjahr im Bundestag, lebt vom Steuerzahler, aber predigt deutschen Rentnern Verzicht."
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Wagenknecht fordert Spahn-RÃ¼cktritt wegen Leihmutter-Debatte
- dts - 17. Juli 2026, 15:55 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht fordert in der Leihmutter-Debatte den RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn.
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