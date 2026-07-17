Rolling Stones zum zwÃ¶lften Mal an der Spitze der Album-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - The Rolling Stones stehen an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.
Mit "Foreign Tongues" nimmt die Band zum zwÃ¶lften Mal die Spitzenposition ein. Die britischen Musiklegenden stellen auÃŸerdem zahlreiche Rekorde auf: Ihnen gelingt der erfolgreichste Start einer internationalen Band seit Ã¼ber eineinhalb Jahren und mit 61 Jahren der grÃ¶ÃŸte Abstand zwischen zwei Nummer-eins-Alben in der deutschen Chartgeschichte - denn "The Rolling Stones No. 2" markierte 1965 ihre erste LP-Spitzenplatzierung.
Sie sind Ã¼berdies die Band mit den meisten Top-10-Platzierungen (218 StÃ¼ck) und die Band bzw. der internationale Artist mit den meisten Chartalben insgesamt (86 StÃ¼ck). Nur James Last brachte noch mehr Platten in der Top 100 unter.
Auch die weiteren Top-Positionen der Album-Hitliste werden neu besetzt, und zwar von einer Re-Recorded-Version der 20 Jahre alten Bring Me The Horizon-CD "Count Your Blessings" (zwei), Rapper Schillah ("Jasmin", drei) und Peter Peters Soundtrack zur Erfolgsserie "Heated Rivalry" (fÃ¼nf). Die Top 20 knacken Rockstar Jack White ("Frozen Charlotte", elf), die "Dagegen"-EP der Punkgruppe Ronny Platte (18) und Trap-GrÃ¶ÃŸe Future ("The Real Me", 20).
In den Single-Charts steht zum dritten Mal das offizielle FuÃŸball-WM-Lied "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy ganz oben. Das Podium komplettieren Summer Cem & Billa Joe ("Killy Manjaro") und Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David ("Gut genug").
"Goldrichtig" von Pashanim debÃ¼tiert als hÃ¶chster Neueinsteiger an zehnter Stelle. Wenige Tage nach ihrem Tod ist auch Bonnie Tyler postum dabei, und zwar mit ihrem Welthit "Total Eclipse Of The Heart" (18).
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller MusikverkÃ¤ufe ab.
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Rolling Stones zum zwÃ¶lften Mal an der Spitze der Album-Charts
- dts - 17. Juli 2026, 15:48 Uhr
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Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - The Rolling Stones stehen an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.
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