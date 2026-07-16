SÃ¼dafrikanischer Rooibos-Tee reist zu Forschungszwecken ins All

Rooibus-Produktion in SÃ¼dafrika

Samen des unter Teetrinkern beliebten Rooibus-Strauches sollen demnÃ¤chst zur Internationalen Raumstation ISS ins All gebracht werden, um zu sehen wie sich die Pflanze unter Weltraumbedingungen entwickelt.

Samen des unter Teetrinkern beliebten Rooibos-Strauches sollen demnÃ¤chst zur Internationalen Raumstation ISS ins All gebracht werden, um zu sehen, wie sich die Pflanze unter Weltraumbedingungen entwickelt. "Die Samen werden die ersten einer indigenen sÃ¼dafrikanischen Art und die ersten Samen des afrikanischen Kontinents sein, die ins All reisen", sagte der Direktor der sÃ¼dafrikanischen Rooibos-Vereinigung SARC, Dawie de Villiers, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach soll die Reise im Oktober beginnen und bis Dezember oder Januar dauern.



Aus dem in SÃ¼dafrika beheimateten Rooibos-Strauch wird ein leicht sÃ¼ÃŸlich schmeckender koffeinfreier Tee gewonnen, der viele Antioxidantien enthÃ¤lt und weltweit verkauft wird. Der Name bedeutet "roter Busch" auf Afrikaans.Â



Die Samen sollen auf der ISS fÃ¼r mindestens sechs Wochen in einem Nanolab, also einem Mini-Labor, mehr als einem Dutzend Experimenten unterzogen werden. Ziel sei es zu sehen, wie sie auf die Schwerelosigkeit und die Weltraumstrahlung reagierten, sagte de Villiers - und um herauszufinden, "ob eine nachhaltige Lebensmittelproduktion auÃŸerhalb der Erde mÃ¶glich ist".



Nach ihrer RÃ¼ckkehr sollen die Samen aus dem All dann gemeinsam mit herkÃ¶mmlichen Saatgut ausgesÃ¤t werden, um zu beobachten, wie und ob sich der Weltraumaufenthalt bei der Keimung und dem Wachstum bemerkbar macht.Â



Rooibos wurde in der EU im Jahr 2021 zu einem geschÃ¼tzten Herkunftsnamen, was bedeutet, dass in Mitgliedstaaten nur der Tee aus dem Cederberg-Gebirge im SÃ¼dwesten SÃ¼dafrikas unter dieser Bezeichnung verkauft werden darf. Laut dem Anbauverband werden in SÃ¼dafrika im Jahr durchschnittlich 22.000 Tonnen Rooibos-Tee produziert, von denen die HÃ¤lfte ins Ausland exportiert wird.Â