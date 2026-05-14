CSU-Politiker warnt vor Ã¼berstÃ¼rztem Social-Media-Verbot

Junge Leute mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die Regulierung von Social Media fÃ¼r Kinder und Jugendliche warnt der CSU-Digitalpolitiker HansjÃ¶rg Durz vor einem pauschalen Verbot. "SchnellschÃ¼sse wÃ¤ren jetzt kontraproduktiv", sagte der Vorsitzende des Digitalausschusses dem Nachrichtenmagazin "Focus".



Er ergÃ¤nzte, dass neben den sehr unterschiedlichen Risiken sozialer Netzwerke auch die Chancen in der Debatte nicht ausgeblendet werden dÃ¼rften. "Den Umgang mit sozialen Medien in einer digitalen Welt lernt man nur durch befÃ¤higende Teilhabe. Diese Teilhabe ist Kern von Medienfreiheit, die nicht nur fÃ¼r Erwachsene gilt."



Der politische Fokus mÃ¼sse deshalb zuerst auf einer konsequenteren Durchsetzung bestehender Regeln liegen. Der europÃ¤ische Digital Services Act etwa verpflichte Plattformen bereits heute zu "geeigneten und verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigen MaÃŸnahmen", um ein "hohes MaÃŸ an PrivatsphÃ¤re, Sicherheit und Schutz MinderjÃ¤hriger" zu gewÃ¤hrleisten.



Durz empfiehlt der Bundesregierung deshalb, vor einem mÃ¶glichen Verbot das Ergebnis der unabhÃ¤ngigen Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" im Familienministerium abzuwarten. FÃ¼r Durz kÃ¶nne ein differenziertes Verbot "Teil einer LÃ¶sung" sein. "Wer aber die KomplexitÃ¤t digitaler RÃ¤ume ignoriert, fÃ¤llt in dieselbe Diskussionslogik zurÃ¼ck, die wir an den sozialen Medien kritisieren."

