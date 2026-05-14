Angst vor Spionage: US-Delegation hat in China spezielle Handys

Begleiter des US-PrÃ¤sident mit Koffer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Peking (dts Nachrichtenagentur) - Beim Besuch des US-PrÃ¤sidenten in China haben offenbar sowohl Trump selbst als auch zahlreiche Mitarbeiter und SicherheitskrÃ¤fte ihre gewÃ¶hnlichen Mobiltelefone und digitalen GerÃ¤te zu Hause gelassen. Stattdessen sollen sie speziell vorbereitete "Clean Devices" nutzen, also temporÃ¤re Laptops und andere vorab streng kontrollierte Kommunikationssysteme, um das Risiko von Ãœberwachung, Hackerangriffen und Datendiebstahl zu minimieren.



Nach Angaben aktueller und ehemaliger US-Beamter gilt innerhalb der amerikanischen Regierung seit Jahren die Annahme, dass sÃ¤mtliche nach China mitgebrachten GerÃ¤te - darunter Smartphones, Tablets, Laptops oder selbst Hotel-WLAN-Verbindungen - als potenziell kompromittierbar betrachtet werden mÃ¼ssen. Die SicherheitsmaÃŸnahmen bei der China-Reise des US-PrÃ¤sidenten erschweren laut Insidern selbst alltÃ¤gliche KommunikationsablÃ¤ufe erheblich, berichtet der US-Sender "Fox News". Nachrichten, die normalerweise Ã¼ber verschlÃ¼sselte Apps oder synchronisierte GerÃ¤te versendet wÃ¼rden, mÃ¼ssten stattdessen Ã¼ber andere kontrollierte KanÃ¤le, temporÃ¤re Benutzerkonten oder persÃ¶nliche Boten weitergegeben werden. Kontakte und Cloud-ZugÃ¤nge seien oft eingeschrÃ¤nkt oder komplett deaktiviert.



"China ist ein Staat mit umfassender Ãœberwachung", sagte Bill Gage, ehemaliger Agent des Secret Service und heutiger Sicherheitsberater der Safehaven Security Group, dem US-Sender. Bereits vor einer Reise wÃ¼rden US-Vertreter intensiv darÃ¼ber informiert, dass praktisch jede Kommunikation Ã¼berwacht werden kann. Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich Theresa Payton, frÃ¼here IT-Chefin des WeiÃŸen Hauses und heutige Leiterin des Cybersecurity-Unternehmens Fortalice Solutions. Beamte mÃ¼ssten davon ausgehen, dass sowohl persÃ¶nliche GesprÃ¤che als auch digitale AktivitÃ¤ten Ã¼berwacht werden kÃ¶nnten.



Nach Angaben von Sicherheitsexperten betreffen die VorsichtsmaÃŸnahmen auch scheinbar banale VorgÃ¤nge wie das Aufladen von Mobiltelefonen. Denn US-BehÃ¶rden warnen seit Jahren davor, unbekannte USB-AnschlÃ¼sse oder fremde Ladesysteme zu nutzen, da manipulierte Hardware zum Auslesen von Daten oder zur Installation von Schadsoftware verwendet werden kÃ¶nne. Diese Methode ist unter dem Begriff "Juice Jacking" bekannt. Deshalb reisen US-Vertreter in HochrisikolÃ¤nder hÃ¤ufig mit speziell zugelassenen LadegerÃ¤ten oder externen Akkus.



FÃ¼r besonders sensible GesprÃ¤che richten US-BehÃ¶rden im Ausland zudem temporÃ¤re Sicherheitsbereiche ein, sogenannte SCIFs ("Sensitive Compartmented Information Facilities"). Dabei handelt es sich um mobil aufgestellte improvisierte RÃ¤ume, die elektronische Ãœberwachung verhindern sollen, und beispielsweise innerhalb eines Hotelzimmers aufgestellt werden. Der US-PrÃ¤sident muss sich dann zum Beispiel zum Telefonieren in einen solchen Raum begeben.



Die umfangreichen SicherheitsmaÃŸnahmen fÃ¼hren laut Bericht von "Fox News" dazu, dass Delegationen zeitweise wieder auf analoge Arbeitsweisen zurÃ¼ckgreifen mÃ¼ssen. So werden beispielsweise Papierdokumente wieder hÃ¤ufiger genutzt.



China nutzt nach EinschÃ¤tzung westlicher Geheimdienste und Cybersicherheitsexperten eine Kombination aus klassischen Geheimdienstmethoden, Cyberangriffen, technischer Ãœberwachung, aber auch Informationsbeschaffung Ã¼ber persÃ¶nliche Beziehungen. Viele dieser Taktiken werden nicht nur von China genutzt - auch andere Staaten betreiben Spionage - allerdings gilt das chinesische System als besonders umfangreich und stark technologiebasiert.



"Staatlich gefÃ¶rderte chinesische Cyberakteure haben ihre Taktiken sowie Techniken in den letzten Jahren kontinuierlich angepasst", heiÃŸt es beispielsweise in einem Schreiben des britischen National Cyber Security Centre (NCSC), das in Zusammenarbeit mit dem deutschen Verfassungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst und weiteren internationalen Partnern verÃ¶ffentlicht wurde.



Angreifer aus China nutzen demnach verstÃ¤rkt Netzwerke aus gekaperten EndgerÃ¤ten von Unternehmen und Privatleuten, um Zielpersonen diskret auszuspionieren und die Spuren zu verwischen. DafÃ¼r wÃ¼rden etwa Computer oder Handys, aber auch Router oder Smart-Home-GerÃ¤te genutzt.



Die chinesische Regierung weist VorwÃ¼rfe systematischer Spionage regelmÃ¤ÃŸig zurÃ¼ck und erklÃ¤rt, selbst Ziel westlicher Cyberangriffe zu sein.

