Politik

Trump von Xi empfangen - US-PrÃ¤sident hofft auf "fantastische Zukunft" mit China

  • AFP - 14. Mai 2026, 05:00 Uhr
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Trump (l.) und Xi
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump ist in Peking von Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping empfangen worden. Trump sagte, die Volksrepublik und die Vereinigten Staaten wÃ¼rden eine 'fantastische Zukunft gemeinsam' haben.

US-PrÃ¤sident Donald Trump ist in Peking von Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping empfangen worden. Bei einem Treffen in der GroÃŸen Halle des Volkes sagte Trump am Donnerstag, der Besuch sei fÃ¼r ihn eine "Ehre". Er fÃ¼gte hinzu: "Es ist eine Ehre, Ihr Freund zu sein." Die Beziehungen zwischen Peking und Washington wÃ¼rden "besser sein als je zuvor". Die Volksrepublik und die Vereinigten Staaten wÃ¼rden eine "fantastische Zukunft gemeinsam" haben.Â 

Xi sagte, die USA und China sollten "Partner und keine Rivalen" sein. "Stabile" Beziehungen zwischen den beiden LÃ¤ndern seien eine Wohltat fÃ¼r die Welt. "Zusammenarbeit nÃ¼tzt beiden Seiten, Konfrontation hingegen schadet beiden", ergÃ¤nzte Xi. Er sei "glÃ¼cklich", Trump zu empfangen, wÃ¤hrend die Welt sich "an einem neuen Scheideweg" befinde.Â 

Zuvor hatten sich die beiden Politiker vor der GroÃŸen Halle des Volkes die HÃ¤nde geschÃ¼ttelt. Bei Trumps Ankunft vor dem GebÃ¤ude waren unter anderem US-AuÃŸenminister Marco Rubio, US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sowie mehrere Unternehmenschefs wie Tesla-Chef Elon Musk anwesend.Â 

Bei dem GesprÃ¤ch mit Xi sollte es um wichtige globale Themen gehen - vom internationalen Handel Ã¼ber den Iran-Krieg bis zur Taiwan-Frage. FÃ¼r den Abend ist dann ein Staatsbankett geplant. FÃ¼r Freitag sind ein Nachmittagstee und ein Arbeitsessen vorgesehen, bevor der US-PrÃ¤sident die Heimreise antritt.

Es ist der erste Besuch eines US-PrÃ¤sidenten in China seit fast einem Jahrzehnt. Trump hatte die Volksrepublik schon wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit im Jahr 2017 besucht. Der US-PrÃ¤sident war am Mittwoch zu seinem Besuch in Peking eingetroffen.

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