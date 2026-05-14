Im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses wird am Donnerstag (11.15 Uhr) der Internationale Karlspreis zu Aachen an den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) und ehemaligen italienischen MinisterprÃ¤sidenten Mario Draghi verliehen. Das Karlspreis-Direktorium ehrt den 78-JÃ¤hrigen mit dem Preis fÃ¼r sein Lebenswerk und seine Verdienste um Europa. Der Vorsitzende des Gremiums, Armin Laschet (CDU), wÃ¼rdigte in einer BegrÃ¼ndung insbesondere Draghis Rolle in der Eurokrise und seine Reformimpulse fÃ¼r die EU.
Festredner bei der diesjÃ¤hrigen Karlspreisverleihung sind Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der griechische MinisterprÃ¤sident Kyriakos Mitsotakis. Mit dem Karlspreis werden seit 1950 PersÃ¶nlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient machten. Zu den prominentesten PreistrÃ¤gern zÃ¤hlen etwa der verstorbene Papst Franziskus, Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und der ehemalige US-PrÃ¤sident Bill Clinton.
Politik
FrÃ¼herer EZB-Chef Draghi erhÃ¤lt Aachener Karlspreis
- AFP - 14. Mai 2026, 04:02 Uhr
Im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses wird der Internationale Karlspreis zu Aachen an den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) und ehemaligen italienischen MinisterprÃ¤sidenten Italiens Mario Draghi verliehen.
Im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses wird am Donnerstag (11.15 Uhr) der Internationale Karlspreis zu Aachen an den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) und ehemaligen italienischen MinisterprÃ¤sidenten Mario Draghi verliehen. Das Karlspreis-Direktorium ehrt den 78-JÃ¤hrigen mit dem Preis fÃ¼r sein Lebenswerk und seine Verdienste um Europa. Der Vorsitzende des Gremiums, Armin Laschet (CDU), wÃ¼rdigte in einer BegrÃ¼ndung insbesondere Draghis Rolle in der Eurokrise und seine Reformimpulse fÃ¼r die EU.
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