Finanzen

HandwerksprÃ¤sident fordert Reformen von der Regierung

  • dts - 14. Mai 2026
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Haus des Deutschen Handwerks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell Entscheidungen zu treffen. "Jetzt zÃ¤hlt, dass endlich Entscheidungen fÃ¼r ein Reformgesamtpaket in den Bereichen Sozialversicherung, Steuern und Arbeitsmarkt kommen", sagte Dittrich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Wenn der Fahrplan dafÃ¼r im Koalitionsausschuss beschlossen wurde und Schluss ist mit der gestÃ¼ckelten Vorlage einzelner ReformvorschlÃ¤ge, dann ist schon mal was gewonnen", fÃ¼gte er hinzu. Dittrich warnte: "Denn die Zumutungen kommen so oder so, die Frage ist nur, ob Politik sie gestaltet oder aber, ob wir sie aus dem Nichtstun heraus entstehen lassen."

Gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften wollen Union und SPD bis zur Sommerpause ein Reformpaket vereinbaren, das die Bereiche Steuern, Arbeitsmarkt, Rente und BÃ¼rokratieabbau umfasst. Darauf einigten sich die Regierungsparteien im Koalitionsausschuss am Dienstagabend.

"Gut, dass man sich auf einen Arbeitsprozess fÃ¼r grÃ¼ndliche Reformen verstÃ¤ndigt hat", sagte Dittrich. Das sei allemal besser als "hektische SchnellschÃ¼sse" wie zuletzt die sogenannte "EntlastungsprÃ¤mie". "Aber nach einem Jahr Regierungszeit hÃ¤tte die Koalition deutlich weiter sein mÃ¼ssen. Der groÃŸe Reformbedarf und Handlungsdruck waren schlieÃŸlich damals schon bekannt", fÃ¼gte der HandwerksprÃ¤sident hinzu.

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