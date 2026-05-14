Rehlinger fordert hÃ¶here Belastungen fÃ¼r Spitzenverdiener

Anke Rehlinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Die MinisterprÃ¤sidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger (SPD), fordert von der schwarz-roten Bundesregierung eine Steuerreform mit hÃ¶heren Belastungen fÃ¼r Spitzenverdiener und Erben."Entlastungen sind weiterhin notwendig, das sieht jeder an der Tankstelle und im Supermarkt", sagte Rehlinger der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Eine echte Steuerreform sorge dafÃ¼r, dass kleine und mittlere Einkommen mehr in der Tasche hÃ¤tten und gleichzeitig die Finanzierung Ã¼ber absolute Spitzenverdiener und Erben gesichert sei.



"Ruhe reinbringen, weiter arbeiten, Sozialpartner und LÃ¤nder stÃ¤rker einbinden, Schritt fÃ¼r Schritt Reformen auf den Weg bringen. Das ist der richtige Weg fÃ¼r die Bundesregierung", so Rehlinger weiter.

