StÃ¤dte- und Gemeindebund fordert mehr Pragmatismus von Regierung

Deutscher StÃ¤dte- und Gemeindebund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des schwindenden Vertrauens der BevÃ¶lkerung in die Bundesregierung fordert der Deutsche StÃ¤dte- und Gemeindebund von der schwarz-roten Koalition mehr Pragmatismus und eine bessere Kommunikation.



Die BÃ¼rger erwarteten, dass das Land handlungsfÃ¤hig sei und sich die Dinge zum Besseren verÃ¤ndern, sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer AndrÃ© Berghegger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dann seien sie auch bereit, vorÃ¼bergehend Belastungen und EinschrÃ¤nkungen zu akzeptieren. "Hier ist zunÃ¤chst einmal eine deutlich bessere und klarere Kommunikation der Bundespolitik notwendig."



Berghegger appellierte an die Bundespolitik, "mehr Pragmatismus" an den Tag zu legen. Dazu sei es zwingend notwendig, das "politische Klein-Klein" zu beenden und aus der demokratischen Mitte heraus an den Dingen zu arbeiten, die die Menschen bewegten. "Weitere Auseinandersetzungen um Detailfragen werden den Herausforderungen nicht gerecht und stÃ¤rken die undemokratischen KrÃ¤fte in unserem Land."



Als eines von mehreren Themen mÃ¼sse ein Schwerpunkt fÃ¼r die Bundesregierung auf der Konsolidierung der Staatsfinanzen liegen, um Investitionen in die Zukunft des Landes zu ermÃ¶glichen. Das Beharren auf etablierten Positionen werde das Land nicht nach vorne bringen. "Auf dieses Ziel mÃ¼ssen sich alle demokratischen Parteien gemeinsam verpflichten und dazu auch bereit sein, bisherige Forderungen zurÃ¼ckzustellen", sagte Berghegger. "Die Menschen haben kein VerstÃ¤ndnis mehr fÃ¼r Streit, denn in der Konsequenz schwinden die MÃ¶glichkeiten, unser Land zum Guten zu verÃ¤ndern. Wenn aber keine SpielrÃ¤ume fÃ¼r politisches Handeln mehr vorhanden sind, erschÃ¼ttert das unser demokratisches Fundament."



Zu einer Konsolidierung der Finanzen zÃ¤hle auch, dass die Zusagen aus dem Koalitionsvertrag zwingend eingehalten und bis zur Sommerpause umgesetzt werden mÃ¼ssten. Dazu gehÃ¶rten unter anderem die Aussagen der Koalition zur ZukunftsfÃ¤higkeit der sozialen Sicherungssysteme und zur Entlastung der Kommunen nach dem Prinzip "Wer bestellt, bezahlt". "Wenn in den StÃ¤dten und Gemeinden die finanziellen Mittel fehlen, die Infrastruktur verfÃ¤llt und die GestaltungsspielrÃ¤ume fehlen, erschÃ¼ttert dies den Glauben an die LÃ¶sungskompetenz des Staates insgesamt", sagte Berghegger.



Die Politik mÃ¼sse sich zudem auf die Sicherheit im Inneren und nach auÃŸen konzentrieren. "Wenn es nicht gelingt, die VerteidigungsfÃ¤higkeit des Landes zu stÃ¤rken und die KriminalitÃ¤t wirksam zu bekÃ¤mpfen, werden alle BemÃ¼hungen um die StabilitÃ¤t Deutschlands ins Leere laufen", sagte Berghegger. Als weiteren Schwerpunkt des Regierungshandelns mÃ¼sse die StÃ¤rkung des Vertrauens der Menschen in den Staat und die Demokratie bilden. "Die Bundesregierung sollte sich ein Beispiel an der Kommunalpolitik nehmen, wo es weniger um politische Auseinandersetzungen unter den demokratischen Parteien, sondern um lÃ¶sungsorientiertes Handeln zum Wohle der Menschen geht." Diesen Einsatz fÃ¼r das Zusammenleben vor Ort wÃ¼ssten die BÃ¼rger zu schÃ¤tzen, so Berghegger.

