Zeremonie in Teheran

Knapp einen Monat vor Beginn der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat der Iran eine Ã¶ffentliche Zeremonie fÃ¼r seine Nationalmannschaft abgehalten. Zahlreiche Menschen jubelten ihnen zu.

Knapp einen Monat vor Beginn der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat der Iran eine Ã¶ffentliche Zeremonie fÃ¼r seine Nationalmannschaft abgehalten. Die mit TrainingsanzÃ¼gen gekleideten Spieler zeigten sich auf einer BÃ¼hne auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt Teheran, wie am Mittwoch im Staatsfernsehen zu sehen war. Zahlreiche Menschen jubelten ihnen zu.Â



Auch der Trainer Amir Ghalenoei und der PrÃ¤sident des iranischen FuÃŸballverbands, Mehdi Tadsch, nahmen an der Veranstaltung in Teheran teil. Die FuÃŸballer wÃ¼rden bei der WM "das Volk, die KÃ¤mpfer des Landes, den obersten FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei und das Land vertreten", sagte Tadsch. Er fÃ¼gte hinzu: "Unsere Nationalmannschaft ist die Nationalmannschaft der Kriegszeit". Die Spielerauswahl werde eine "StÃ¼tze der AutoritÃ¤t und des Widerstands" sein.Â



In der Menschenmenge waren Plakate mit dem Bild des verstorbenen Obersten FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei zu sehen. Dieser war am ersten Tag des Iran-Krieges am 28. Februar bei einem Luftangriff getÃ¶tet worden. Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit ihren Angriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Ziele in der Golfregion. Die FuÃŸball-WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt.