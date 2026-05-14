Pharmaverband kritisiert Warkens Gesetz zur Kassen-Stabilisierung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) wirft Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor, die Produktion kritischer Arzneien in Deutschland zu schwÃ¤chen. "Investitionsentscheidungen fallen nicht nach politischen Wunschzetteln, sondern nach VerlÃ¤sslichkeit, Planbarkeit und wirtschaftlicher TragfÃ¤higkeit", sagte VFA-PrÃ¤sident Han Steutel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer diese Grundlagen beschÃ¤digt, holt keine Produktion zurÃ¼ck - er treibt sie aus dem Land."
Europa stÃ¤rke mit dem "Critical Medicines Act" die industrielle Basis der Arzneimittelversorgung. "Deutschland schwÃ¤cht sie mit dem geplanten dynamischen Zwangsrabatt", kritisierte der VFA-PrÃ¤sident. "Das passt nicht zusammen." Steutels Kritik richtet sich gegen das von Warken vorgelegte Beitragssatzstabilisierungsgesetz, welches den stark steigenden Kosten der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) entgegenwirken soll.
Der Gesetzentwurf entwerte die nutzenbasierte Preisfindung fÃ¼r innovative Arzneimittel und hebele damit das Verhandlungsprinzip in Teilen aus, warnte der Verbandsvertreter. "Dadurch verschlechtern sich die Bedingungen fÃ¼r den Marktzugang neuer Therapien deutlich. Im Kern wird die VerfÃ¼gbarkeit von Arzneimittelinnovationen eingeschrÃ¤nkt und Investitionen in den Pharmastandort Deutschland ausgebremst", sagte Steutel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Die politische Einigung zum Critical Medicines Act sei dagegen "ein wichtiges Signal", denn damit nehme Europa die Versorgungssicherheit bei Arzneimitteln endlich auch als industriepolitische Aufgabe ernst, so Steutel. "Entscheidend ist jetzt, dass der neue Rahmen nicht zu zusÃ¤tzlicher BÃ¼rokratie oder neuen Markteingriffen fÃ¼hrt, sondern Investitionen in robuste Lieferketten und ProduktionskapazitÃ¤ten in Europa tatsÃ¤chlich erleichtert."
Die EuropÃ¤ische Union (EU) will mit dem Critical Medicines Act EngpÃ¤sse bei wichtigen Medikamenten verhindern. Besonders kritische Arzneimittel sollen kÃ¼nftig verstÃ¤rkt in der EU hergestellt werden. Damit soll die AbhÃ¤ngigkeit von Herstellern und Lieferanten auÃŸerhalb Europas vermieden werden. Zuletzt wurde die MÃ¶glichkeit solcher EngpÃ¤sse vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und der Blockade der StraÃŸe von Hormus diskutiert. Ein Mangel an Arzneimitteln trat bislang aber nicht ein. Dennoch kommt es auch in Deutschland immer wieder zu EngpÃ¤ssen an Arzneien. Im Januar hatte das Bundesgesundheitsministerium einen temporÃ¤ren Versorgungsmangel bei bestimmten Antibiotika bekannt gegeben.
Wirtschaft
Pharmaverband kritisiert Warkens Gesetz zur Kassen-Stabilisierung
- dts - 14. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) wirft Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor, die Produktion kritischer Arzneien in Deutschland zu schwÃ¤chen. "Investitionsentscheidungen fallen nicht nach politischen Wunschzetteln, sondern nach VerlÃ¤sslichkeit, Planbarkeit und wirtschaftlicher TragfÃ¤higkeit", sagte VFA-PrÃ¤sident Han Steutel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer diese Grundlagen beschÃ¤digt, holt keine Produktion zurÃ¼ck - er treibt sie aus dem Land."
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