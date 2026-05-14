Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in acht FÃ¤llen eine Infektion mit dem von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbaren Andesstamm des Virus nachgewiesen worden. Bis Mittwoch seien "elf FÃ¤lle, darunter drei TodesfÃ¤lle" gemeldet worden, erklÃ¤rte die WHO am Mittwochabend. Von diesen elf FÃ¤llen seien acht im Labor als Infektionen mit dem Andesvirus bestÃ¤tigt worden, zwei weitere gelten demnach als wahrscheinlich. Ein weiterer Fall werde noch untersucht.
An Bord der "Hondius" war es wÃ¤hrend einer Kreuzfahrt von Argentinien zu den Kapverden zu einem Hantavirus-Ausbruch gekommen. Drei Passagiere starben: ein niederlÃ¤ndisches Ehepaar und eine Deutsche. Mehr als 120 Passagiere und Besatzungsmitglieder verlieÃŸen am Sonntag und Montag das Kreuzfahrtschiff und traten von Teneriffa aus mit Sondermaschinen die Heimreise an.
Bei der Ãœbertragung des Hantavirus auf den Menschen dienen in der Regel infizierte wilde Nagetiere wie MÃ¤use oder Ratten als Zwischenwirt. Das Andesvirus ist der einzige Hantavirusstamm, der nachweislich von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbar ist.
Gesundheit
WHO: Nach Hantavirus-Ausbruch auf "Hondius" Andesstamm in acht FÃ¤llen nachgewiesen
- AFP - 14. Mai 2026, 02:42 Uhr
Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff 'Hondius' ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in acht FÃ¤llen eine Infektion mit dem von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbaren Andesstamm des Virus nachgewiesen worden.
Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in acht FÃ¤llen eine Infektion mit dem von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbaren Andesstamm des Virus nachgewiesen worden. Bis Mittwoch seien "elf FÃ¤lle, darunter drei TodesfÃ¤lle" gemeldet worden, erklÃ¤rte die WHO am Mittwochabend. Von diesen elf FÃ¤llen seien acht im Labor als Infektionen mit dem Andesvirus bestÃ¤tigt worden, zwei weitere gelten demnach als wahrscheinlich. Ein weiterer Fall werde noch untersucht.
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