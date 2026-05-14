Vorgezogene Wahl in Israel zeichnet sich ab - Koalition legt Gesetzentwurf vor

Netanjahu (M.)

In Israel dÃ¼rfte es ab Ende August zu einer vorgezogenen Parlamentswahl kommen: Die Regierungskoalition ebnete den Weg dafÃ¼r durch einen Antrag auf AuflÃ¶sung des Parlaments.

In Israel dÃ¼rfte es ab Ende August zu einer vorgezogenen Parlamentswahl kommen: Die Regierungskoalition ebnete den Weg dafÃ¼r durch einen Antrag auf AuflÃ¶sung des Parlaments. "Die 25. Knesset wird vor Ablauf ihrer Amtszeit aufgelÃ¶st", erklÃ¤rte die rechte Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch. Sie kam damit mehreren Oppositionsparteien zuvor. Der Schritt erfolgte angesichts eines sich abzeichnenden mÃ¶glichen Bruchs der Regierungskoalition.



Der Gesetzentwurf zur AuflÃ¶sung der Knesset wurde von der Likud-Partei verÃ¶ffentlicht und von den Vorsitzenden der sechs Fraktionen unterzeichnet, die gemeinsam die Mehrheit im Parlament bilden. Israelischen Medienberichten zufolge kÃ¶nnte der Gesetzentwurf am 20. Mai zur Abstimmung gebracht werden.Â Dies gilt als reine Formsache.Â



Die Wahl fÃ¼r ein neues Parlament wÃ¼rde an einem vom Knesset-Ausschuss festgelegten Termin stattfinden, der "frÃ¼hestens 90 Tage nach Verabschiedung dieses Gesetzes liegen darf", hieÃŸ es demnach weiter. Sie kÃ¶nnte damit nun bereits ab der dritten August-Woche stattfinden, etwa zwei Monate vor dem geplanten Ende der Legislaturperiode Ende Oktober.Â



Am Dienstag hatten bereits mehrere Oppositionsparteien angekÃ¼ndigt, einen Gesetzentwurf zur AuflÃ¶sung der Knesset einbringen zu wollen. OppositionsfÃ¼hrer Jair Lapid erklÃ¤rte nun, er und sein VerbÃ¼ndeter seien bereit, sich bei einer vorgezogenen Abstimmung zur Wahl zu stellen. "Wir sind gemeinsam bereit", schrieb Lapid im Onlinedienst X und bezog sich dabei auf seine neue Allianz "Bejahad" (Gemeinsam), die er Ende April mit dem ehemaligen Regierungschef Naftali Bennett gegrÃ¼ndet hatte. Mit dem neuen BÃ¼ndnis hofft die Opposition, Netanjahu in der nÃ¤chsten Wahl zu schlagen.



Netanjahu stand zunehmend durch ultraorthodoxe Parteien unter Druck. Sie zeigten sich verÃ¤rgert, dass anders als von Netanjahu zugesagt kein Gesetz zur Abstimmung gebracht wurde, das junge MÃ¤nner, die in Tora-Schulen studieren, von der Wehrpflicht ausnehmen wÃ¼rde.Â



Der 76-jÃ¤hrige Netanjahu ist bislang insgesamt mehr als 18 Jahre lang Regierungschef.Â Er gilt als politisches StehaufmÃ¤nnchen und hat zahlreiche Krisen Ã¼berstanden. Seit dem Sommer, nach dem Austritt der ultraorthodoxen religiÃ¶sen Parteien aus seiner Koalition, hat er keine Mehrheit mehr im Parlament. AuÃŸerdem ist er wegen mutmaÃŸlicher Korruption angeklagt.Â



Beobachter hatten sich bereits in der Vergangenheit Ã¼berzeugt gezeigt, dass Netanjahu die Parlamentswahl vorziehen werde. Angesichts des Jahrestags des 7. Oktobers werde er mit dem Urnengang nicht bis Oktober warten. Der Krieg im Gazastreifen nach dem Angriff der radikalislamischen palÃ¤stinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte Netanjahu viel PopularitÃ¤t gekostet.



Lapid und Bennett wollen im Wahlkampf zwei Themen in den Vordergrund stellen: Sie werben fÃ¼r eine Untersuchungskommission zum 7. Oktober sowie fÃ¼r die Verabschiedung eines Gesetzes, das ultraorthodoxe Juden zur Ableistung des MilitÃ¤rdienstes verpflichten wÃ¼rde.





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