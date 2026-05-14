Im BemÃ¼hen um eine FriedenslÃ¶sung kommen Vertreter aus Israel und dem Libanon am Donnerstag erneut in Washington zusammen. Es ist die dritte GesprÃ¤chsrunde seit VerkÃ¼ndung der Feuerpause vor fast einem Monat. Bei der jÃ¼ngsten Runde am 23. April hatte PrÃ¤sident Donald Trump die UnterhÃ¤ndler persÃ¶nlich im WeiÃŸen Haus empfangen.
Israel und der Libanon unterhalten offiziell keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.Â Der Iran-Krieg hatte die Spannungen noch verschÃ¤rft. Ungeachtet der seit dem 17. April geltenden Feuerpause setzten Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon ihre gegenseitigen Angriffe fort. Die Hisbollah lehnt die GesprÃ¤che ab, die ohne ihre Beteiligung stattfinden.
Brennpunkte
Dritte GesprÃ¤chsrunde zwischen Israel und Libanon in Washington
- AFP - 14. Mai 2026, 04:03 Uhr
Im BemÃ¼hen um eine FriedenslÃ¶sung kommen Vertreter aus Israel und dem Libanon am Donnerstag erneut in Washington zusammen. Es ist die dritte GesprÃ¤chsrunde seit VerkÃ¼ndung der Feuerpause im April.
Im BemÃ¼hen um eine FriedenslÃ¶sung kommen Vertreter aus Israel und dem Libanon am Donnerstag erneut in Washington zusammen. Es ist die dritte GesprÃ¤chsrunde seit VerkÃ¼ndung der Feuerpause vor fast einem Monat. Bei der jÃ¼ngsten Runde am 23. April hatte PrÃ¤sident Donald Trump die UnterhÃ¤ndler persÃ¶nlich im WeiÃŸen Haus empfangen.
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