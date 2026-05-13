Regierungskrise in Lettland nach Absturz ukrainischer Drohnen und MinisterrÃ¼cktritt

Lettlands Regierungschefin Evika Silina

Die lettische Regierung hat einen wichtigen Koalitionspartner verloren, nachdem MinisterprÃ¤sidentin Silina als Reaktion auf den Absturz zweier Drohnen ihren Verteidigungsminister zum RÃ¼cktritt gezwungen hatte.

Die lettische Regierung hat am Mittwoch einen wichtigen Koalitionspartner verloren, nachdem MinisterprÃ¤sidentin Evika Silina als Reaktion auf den Absturz zweier ukrainischer Drohnen in Lettland ihren Verteidigungsminister zum RÃ¼cktritt gezwungen hatte. Die Partei von Verteidigungsminister Andris Spruds, die Progressiven, entzog Silina ihre UnterstÃ¼tzung, woraufhin die Opposition ein Misstrauensvotum ankÃ¼ndigte.



Die seit 2023 regierende Mitte-Rechts-Regierung hÃ¤ngt damit am seidenen Faden. Ohne die neun Abgeordneten der Progressiven hat die Regierung nur noch 41 von 100 Sitzen im Parlament, wÃ¤hrend die Opposition Ã¼ber 47 Sitze verfÃ¼gt.



Silina hatte Spruds zum RÃ¼cktritt aufgefordert, weil er nicht in der Lage sei, den lettischen Luftraum vor dem Eindringen auslÃ¤ndischer Drohnen zu schÃ¼tzen. Silina schlug die Ernennung eines MilitÃ¤rs zum neuen Verteidigungsminister vor. Dies habe Spruds Partei aber abgelehnt, erklÃ¤rte sie. Die Regierungschefin kÃ¼ndigte am Mittwochabend im Onlinedienst X GesprÃ¤che mit dem Vorstand und Abgeordneten ihrer Partei sowie den verbleibenden Koalitionspartnern an.



Lettlands PrÃ¤sident Edgars Rinkevics sagte, er habe "die politische Lage" zur Kenntnis genommen, und kÃ¼ndigte an, er werde am Freitag die Vorsitzenden aller im Parlament vertretenen Parteien treffen.



Im Zuge des Ukraine-Krieges sind bereits mehrere Drohnen aus Russland und der Ukraine in den Baltenstaaten Estland, Lettland und Litauen abgestÃ¼rzt. Die drei ehemaligen Sowjetrepubliken und heutigen EU- und Nato-Staaten gehÃ¶ren zu den stÃ¤rksten UnterstÃ¼tzern der Ukraine.



KÃ¼rzlich waren ukrainische Drohnen in Estland und in Litauen abgestÃ¼rzt, als die Ukraine einen russischen Hafen in der NÃ¤he von St. Petersburg ins Visier genommen hatte. Zwei ukrainische Drohnen Ã¼berquerten am 7. Mai die russisch-lettische Grenze und stÃ¼rzten in Lettland ab, mutmaÃŸlich nachdem deren Steuerung durch die russische Luftabwehr gestÃ¶rt worden war.Â



Eine der Drohnen traf ein Ã–llager in Rezekne im Osten des Landes, wo ein Brand ausbrach, der von der Feuerwehr schnell gelÃ¶scht werden konnte. Eine weitere ukrainische Drohne war am 25. MÃ¤rz in Lettland abgestÃ¼rzt.



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj teilte am Mittwoch nach einem Treffen mit dem lettischen PrÃ¤sidenten Rinkevics in Bukarest in Onlinediensten mit, Kiew werde Experten nach Lettland schicken, um die Luftabwehr des Landes zu unterstÃ¼tzen. Zudem kÃ¼ndigte er die Unterzeichnung eines "Abkommens im Format Drone Deal" an, "um ein mehrschichtiges Luftabwehrsystem gegen unterschiedliche Bedrohungsarten zu errichten", erklÃ¤rte Selenskyj. Es sei "wichtig, zusammenzuarbeiten, um die Verteidigung Europas zu stÃ¤rken".



Rinkevics bestÃ¤tigte "den Einsatz ukrainischer Experten und AusrÃ¼stung bei der Modernisierung der lettischen LuftabwehrkapazitÃ¤ten". Ein Abkommen Ã¼ber eine langfristige Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich werde vorbereitet.