Tod von "Friends"-Darsteller Perry: Zwei Jahre Haft fÃ¼r weiteren Angeklagten

Matthew Perry im April 2017

Zweieinhalb Jahre nach dem Tod des 'Friends'-Schauspielers Matthew Perry ist am Mittwoch ein weiterer Angeklagter verurteilt worden. Ein Gericht in Kalifornien verurteilte Erik F. zu einer Haftstrafe von zwei Jahren sowie drei Monaten auf BewÃ¤hrung.

Zweieinhalb Jahre nach dem Tod des "Friends"-Schauspielers Matthew Perry ist am Mittwoch ein weiterer Angeklagter verurteilt worden. Ein Gericht in Kalifornien verurteilte Erik F. zu einer Haftstrafe von zwei Jahren sowie drei Jahren auf BewÃ¤hrung. Er hatte sich der VerschwÃ¶rung zum Vertrieb von Ketamin mit Todesfolge schuldig bekannt.Â



"Die Beweise waren erdrÃ¼ckend, dass F. die Drogen geliefert hat, die zum Tode Perrys gefÃ¼hrt haben", sagte der stellvertretende Staatsanwaltschaft Ian Yaniello dem Gericht in Los Angeles. F. ist der vierte von fÃ¼nf Angeklagten.Â Im vergangenen Monat warÂ die als "Ketamin-Queen" bekannte Drogendealerin Jasveen Sangha zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.Â



Der kanadische Schauspielstar Perry war Ende Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Laut Obduktionsbericht starb der aus der Erfolgsfernsehserie "Friends" bekannte Schauspieler an den Folgen der Droge Ketamin.