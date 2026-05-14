Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak ruft MÃ¤nner dazu auf, an Christi Himmelfahrt gegen MÃ¤nnergewalt zu demonstrieren. Anlass ist eine fÃ¼r Donnerstag geplante Kundgebung am Brandenburger Tor.
Der Kampf gegen Gewalt an Frauen mÃ¼sse leider immer noch vor allem von Frauen gefÃ¼hrt werden, sagte Banaszak dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Gewalt gegen Frauen sei aber kein alleiniges Frauenproblem, sondern vor allem ein Problem von MÃ¤nnern. "Deshalb mÃ¼ssen MÃ¤nner endlich lauter werden."
Banaszak wÃ¼nscht sich, dass am Donnerstag viele MÃ¤nner mitlaufen - SchÃ¼ler, VÃ¤ter, Kollegen, Minister, gerne auch der Bundeskanzler. "Ein bisschen frische Luft und ein klares Zeichen der SolidaritÃ¤t mit Frauen wÃ¼rden Friedrich Merz sicher gut zu Gesicht stehen."
In Berlin wird fÃ¼r Himmelfahrt zu einer Demonstration "MÃ¤nner gegen Gewalt" aufgerufen. "Statt den Vatertag/Herrentag mit Alkohol und (sexualisierter) BelÃ¤stigung zu feiern, setzen wir gemeinsam ein Zeichen fÃ¼r SolidaritÃ¤t mit Flinta", schreibt die Initiative "Maennergegengewalt" auf Instagram. Angemeldet sind laut Polizei bis zu 1.000 Teilnehmer. Flinta ist ein Akronym, das fÃ¼r Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binÃ¤re und transgender Personen steht.
Brennpunkte
Banaszak ruft MÃ¤nner zum Einsatz gegen MÃ¤nnergewalt auf
- dts - 14. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak ruft MÃ¤nner dazu auf, an Christi Himmelfahrt gegen MÃ¤nnergewalt zu demonstrieren. Anlass ist eine fÃ¼r Donnerstag geplante Kundgebung am Brandenburger Tor.
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