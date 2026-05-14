Emirate weisen "Berichte" Ã¼ber geheimem Besuch Netanjahus zurÃ¼ck

Netanjahu

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Angaben zurÃ¼ckgewiesen, wonach Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Iran-Krieg das Land heimlich besuchte. Auch eine israelische MilitÃ¤rdelegation sei nicht empfangen worden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Angaben zurÃ¼ckgewiesen, wonach Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Iran-Krieg das Land heimlich besuchte. Die "kursierenden Berichte Ã¼ber einen angeblichen Besuch" Netanjahus in den Emiraten seien nicht zutreffend, erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium der Emirate am Donnerstag. Auch eine israelische MilitÃ¤rdelegation sei nicht empfangen worden. Die Beziehungen zu Israel seien "Ã¶ffentlich" und beruhten nicht auf "intransparenten oder inoffiziellen Vereinbarungen", erklÃ¤rte das Ministerium weiter.



Netanjahus BÃ¼ro hatte am Mittwoch erklÃ¤rt, der israelische Regierungschef habe wÃ¤hrend des Iran-Kriegs in den Emiraten ein "geheimes" Treffen mit PrÃ¤sidenten Mohammed bin Sajed al-Nahjan abgehalten. Einen Tag zuvor hatte der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, erklÃ¤rt, Israel habe wÃ¤hrend des Iran-Kriegs Iron-Dome-Luftabwehrsysteme und Personal zu deren Bedienung in die Emirate entsandt. Ohne Huckabees Angaben ausdrÃ¼cklich zu bestÃ¤tigen, bezeichnete Netanjahus BÃ¼ro den Besuch als "historischen Durchbruch in den Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten".



Der Iran hatte die Emirate in dem durch Angriffe der USA und Israels begonnenen Krieg stÃ¤rker als jedes andere Land der Region ins Visier genommen. Trotz einer vor einem Monat begonnenen Feuerpause in dem Krieg verzeichneten die Emirate weiterhin mehrere Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran. Die Ã¶lreichen Emirate sind ein wichtiger VerbÃ¼ndeter der USA in der Region.