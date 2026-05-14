Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats, Lutz Goebel, hat das vom Kabinett beschlossene GebÃ¤udemodernisierungsgesetz (GMG) in ungewÃ¶hnlich scharfer Form kritisiert. "Dieser Gesetzentwurf gehÃ¶rt zu den handwerklich schwÃ¤chsten und praxisfernsten Vorhaben, die dem Nationalen Normenkontrollrat in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden", sagte Goebel der "Bild" (Donnerstagsausgabe).
Der Gesetzestext sei "in weiten Teilen kaum verstÃ¤ndlich, unnÃ¶tig kompliziert und fÃ¼r Betroffene hÃ¤ufig nicht nachvollziehbar", so Goebel weiter. Selbst FachverbÃ¤nde, die sich intensiv mit dem Thema beschÃ¤ftigten, kritisierten Umsetzungsprobleme und fehlende Praxistauglichkeit. Genau solche Gesetze trÃ¼gen zur Frustration vieler BÃ¼rger gegenÃ¼ber Staat und Politik bei. Das Gesetz sei ein Paradebeispiel dafÃ¼r, warum viele Menschen staatliche Regeln nicht mehr verstehen.
Nach EinschÃ¤tzung des NKR verursacht das Gesetz zusÃ¤tzliche BÃ¼rokratie- und Beratungskosten. So seien etwa die Vorgaben zur Aufteilung der Nebenkosten beim Einbau einer fossilen Heizung fÃ¼r viele WohnungseigentÃ¼mer nur unter Inanspruchnahme externer Beratung Ã¼berhaupt umsetzbar. Dass diese Belastungen vom Ministerium nur unvollstÃ¤ndig dargestellt wÃ¼rden, sei nicht akzeptabel, sagte Goebel.
Er forderte den Bundestag zu Ã„nderungen auf: Wer weniger BÃ¼rokratie verspreche, dÃ¼rfe keine Gesetze vorlegen, die neue Unsicherheit, neue Nachweispflichten und neue KomplexitÃ¤t schaffen. Im parlamentarischen Verfahren sollten deshalb die VorschlÃ¤ge der VerbÃ¤nde noch einmal umfassend geprÃ¼ft und der Entwurf Ã¼berarbeitet werden.
Wirtschaft
Normenkontrollrat kritisiert neues Heizungsgesetz
- dts - 14. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats, Lutz Goebel, hat das vom Kabinett beschlossene GebÃ¤udemodernisierungsgesetz (GMG) in ungewÃ¶hnlich scharfer Form kritisiert. "Dieser Gesetzentwurf gehÃ¶rt zu den handwerklich schwÃ¤chsten und praxisfernsten Vorhaben, die dem Nationalen Normenkontrollrat in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden", sagte Goebel der "Bild" (Donnerstagsausgabe).
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