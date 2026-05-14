GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Spitzensteuersatz

Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben in der Debatte um eine Steuerreform die Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent ab zu versteuernden Jahreseinkommen von 120.000 Euro vorgeschlagen. Der Satz solle ab 250.000 Euro auf 48 Prozent steigen, sagte GrÃ¼nen-Fraktionsvize Andreas Audretsch der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).



Zudem sollten der Grundfreibetrag um 500 Euro und der Arbeitnehmerpauschbetrag auf 1.500 Euro steigen. Damit wÃ¼rden geringere Einkommen entlastet, wÃ¤hrend die Gegenfinanzierung durch die hÃ¶here Besteuerung am oberen Ende sichergestellt sei, sagte Audretsch. "Das bedeutet fÃ¼r eine durchschnittliche Familie mit zwei Kindern eine Entlastung von rund 120 bis 150 Euro im Jahr", sagte er. Personengesellschaften sollten durch die Weiterentwicklung des steuerlichen Optionsmodells vor Mehrbelastungen geschÃ¼tzt werden.



Der GrÃ¼nen-Politiker Ã¼bte zugleich scharfe Kritik an AnkÃ¼ndigungen vor allem der Union, die aus HaushaltsgrÃ¼nden nicht erfÃ¼llt werden kÃ¶nnten. "Die VorschlÃ¤ge der Union kosten 30 Milliarden Euro und wÃ¼rden vor allem die mit den hÃ¶chsten Einkommen entlasten. Das ist ungerecht und vor allem glaubt niemand, dass das kommt", sagte Audretsch. "Friedrich Merz weiÃŸ nicht, wie er die 30 Milliarden Euro finanzieren will. Er baut LuftschlÃ¶sser und wird das Land bitter enttÃ¤uschen." Audretsch sagte weiter: "Wir GrÃ¼ne machen einen fairen und umsetzbaren Gegenvorschlag: Wir entlasten die breite BevÃ¶lkerung und sorgen dafÃ¼r, dass Unternehmen nicht stÃ¤rker belastet werden."

