Studie: Tankrabatt wird nahezu vollstÃ¤ndig weitergegeben

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Essen (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Tankrabatt wird offenbar mittlerweile nahezu vollstÃ¤ndig an die Verbraucher weitergegeben. Das geht aus einer Studie des RWI-Leibniz-Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung hervor, Ã¼ber welche die "Rheinische Post" berichtet.



Die Kraftstoffpreise sanken demnach zum 1. Mai bei allen Kraftstoffarten um rund 16 Cent je Liter. Die Untersuchung beruht auf Daten der Markttransparenzstelle. Der Bund hatte die Energiesteuer auf Kraftstoffe um 14 Cent je Liter gesenkt. EinschlieÃŸlich der Mehrwertsteuer ergibt sich eine mÃ¶gliche Preisreduktion von 16,7 Cent.



RWI-Energieexperte Manuel Frondel sagte der Zeitung, es hÃ¤tte ihn Ã¼berrascht, wenn der Tankrabatt nicht in GÃ¤nze weitergegeben worden wÃ¤re. Bereits die Untersuchungen zum Tankrabatt im Jahr 2022 hÃ¤tten gezeigt, dass MineralÃ¶lkonzerne die Entlastung zunÃ¤chst an die Verbraucher weitergegeben hatten. Frondel erwartet, dass die Konzerne nun anders als 2022 agieren und den Rabatt auch dauerhaft weitergeben. Er gehe davon aus, dass der Tankrabatt weiterhin im Wesentlichen weitergegeben werde. Die MineralÃ¶lunternehmen seien sich sehr wohl bewusst, dass sie im Fokus der Ã–ffentlichkeit und des Kartellamts stÃ¼nden, und wÃ¼rden wohl eher auf Marge verzichten, um nicht noch stÃ¤rker an den Pranger gestellt zu werden.

