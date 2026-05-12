Weltweiter Weinkonsum sank 2025 um 2,7 Prozent

Der Weinkonsum sinkt

Weltweit trinken die Menschen immer weniger Wein. 2025 fiel der Konsum nach Angaben der Internationalen Organisation fÃ¼r Rebe und Wein (OIV) um 2,7 Prozent auf 208 Millionen Hektoliter.

Der weltweite Weinkonsum geht weiter zurÃ¼ck. 2025 fiel der Konsum nach Angaben der Internationalen Organisation fÃ¼r Rebe und Wein (OIV) vom Dienstag um 2,7 Prozent auf 208 Millionen Hektoliter. Im Vergleich zu 2018 macht das demnach insgesamt einen RÃ¼ckgang von 14 Prozent aus. Ursachen seien unter anderem Ã„nderungen in den Lebensgewohnheiten und wirtschaftliche Unsicherheit, hieÃŸ es in dem jÃ¤hrlichen Bericht der Organisation. Die Weinindustrie sei 2025 mit einer "Kombination von Klimaschwankungen, sinkender Nachfrage und zunehmender Handelsunsicherheit" konfrontiert gewesen.Â



Der OIV zufolge sank der Konsum in neun von zehn der wichtigsten MÃ¤rkte, wobei drei davon eine herausragende Rolle spielten: China, Frankreich und die Vereinigten Staaten. In den USA, dem weltweit grÃ¶ÃŸten Weinmarkt, sank der Absatz 2025 um 4,3 Prozent, wofÃ¼r die OIV schwindende Kaufkraft, weniger Konsum von jÃ¼ngeren KÃ¤ufern und eine grÃ¶ÃŸere Bandbreite alkoholischer GetrÃ¤nke verantwortlich machte. Welche Auswirkungen die von US-PrÃ¤sident Donald Trump verhÃ¤ngten ZÃ¶lle hatten, ist demnach noch schwer einzuschÃ¤tzen.



In Europas grÃ¶ÃŸtem Markt Frankreich sank der Absatz den Angaben zufolge um 3,2 Prozent. In China sank er sogar um ganze 13 Prozent, Â was einem RÃ¼ckgang von 61 Prozent seit 2020 entspricht. Laut OIV ist der chinesische Weinmarkt besonders sensibel, was Preise und Kaufkraft betrifft. 2020 war China demnach noch der sechstgrÃ¶ÃŸte Weinmarkt weltweit, nunmehr steht die Volksrepublik auf Platz elf.



OIV-Generaldirektor John Barker sagte der Nachrichtenagentur AFP, wirtschaftliche Faktoren seien fÃ¼r den Weinabsatz sehr wichtig und die Inflation lasse nicht nur die Produktionskosten steigen, sondern treffe auch die GeldbÃ¶rsen der Konsumenten. "Insgesamt gesehen ist Wein ein Genussmittel und die Kaufkraft der Menschen hat gelitten", sagte Barker weiter.Â



Die Weinproduktion stieg indes 2025 um 0,6 Prozent auf 227 Millionen Hektoliter. Laut der OIV ist dies jedoch darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dass es im Vorjahr 2024 ein historisches Tief gegeben habe. Die seit drei Jahren niedrige Produktion zeige einen kombinierten Effekt klimatischer Schwankungen und Anpassungen aufgrund sinkender Nachfrage.Â



Laut OIV-Generaldirektor Barker muss sich die Weinindustrie von einem auf Menge ausgerichteten Modell auf ein Modell umstellen, das Wein als ein Produkt herausragender QualitÃ¤t und ExklusivitÃ¤t betont. Potenzial sehen Fachleute auch in alkoholÃ¤rmeren oder -freien Weinen und in neuen Verpackungsformen wie kleineren Flaschen oder "Bag-in-Box" genannten WeinschlÃ¤uchen.