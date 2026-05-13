Vor Trump-Besuch: China ruft Pakistan zu mehr VermittlungsbemÃ¼hungen im Iran-Krieg auf

Trump vor dem Abflug nach China

Kurz vor dem Besuch von US-PrÃ¤sident Donald Trump in China und dort geplanten GesprÃ¤chen Ã¼ber den Iran-Krieg hat die FÃ¼hrung in Peking Pakistan zu stÃ¤rkeren VermittlungsbemÃ¼hungen aufgerufen.

Kurz vor dem Besuch von US-PrÃ¤sident Donald Trump in China und dort geplanten GesprÃ¤chen Ã¼ber den Iran-Krieg hat die FÃ¼hrung in Peking Pakistan zu stÃ¤rkeren VermittlungsbemÃ¼hungen aufgerufen. Islamabad solle Fragen im Zusammenhang mit einer mÃ¶glichen Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus "angemessen" behandeln, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua AuÃŸenminister Wang Yi am Mittwoch. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas hÃ¤lt eine Ausweitung der EU-Marinemission Aspides auf die Meerenge nach Ende des Kriegs fÃ¼r mÃ¶glich.



Wang telefonierte laut Xinhua mit seinem pakistanischen Kollegen Ishaq Dar. Dabei forderte er Pakistan demnach auf, die VermittlungsbemÃ¼hungen zwischen Washington und Teheran im Iran-Krieg zu "intensivieren". China werde Pakistan weiterhin dabei "unterstÃ¼tzen" und "einen Beitrag zu diesem Ziel leisten", sagte Wang laut Xinhua.



Die Volksrepublik befÃ¼rwortet eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung im Iran und ist ein wichtiger Abnehmer iranischen Ã–ls. Deshalb dringt Peking auf eine rasche Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und Gastransporte verlÃ¤uft. Die Meerenge ist seit Beginn des Kriegs Ende Februar von iranischer Seite weitgehend gesperrt. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen HÃ¤fen an der SchifffahrtsstraÃŸe.Â



Trump ist bislang ein Abkommen mit Teheran nicht gelungen. Der seit April geltenden Feuerpause rÃ¤umte er wegen wiederholter Gefechte in der StraÃŸe von Hormus nur eine "Ãœberlebenschance von einem Prozent" ein. Ab Mittwochabend (Ortszeit) wird Trump als erster US-PrÃ¤sident seit fast einem Jahrzehnt in Peking erwartet. Kurz vor dem Abflug von der Luftwaffenbasis Joint Base Andrews nahe Washington signalisierte Trump GesprÃ¤chsbereitschaft Ã¼ber den Iran-Krieg. Er erwarte dazu "ein langes GesprÃ¤ch" mit dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping, sagte Trump. Trump wollte ursprÃ¼nglich bereits im MÃ¤rz nach Peking reisen, verschob die Visite aber wegen des Iran-Kriegs.Â



Unter dem Eindruck des Kriegs und den weltweiten wirtschaftlichen Folgen erÃ¶rtert Europa derzeit, wie seine Rolle nach Ende des Konflikts bei der Sicherung des Schiffsverkehrs aussehen kÃ¶nnte. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kallas sagte nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister am Dienstag, die EU-Marinemission Aspides leiste bereits "einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer; ihre AktivitÃ¤ten kÃ¶nnten auf die StraÃŸe von Hormus ausgeweitet werden. DafÃ¼r mÃ¼ssten die Mitgliedstaaten lediglich den operativen Auftrag der Mission Ã¤ndern.Â



Kallas zufolge haben einige LÃ¤nder bereits zugesagt, mehr Schiffe fÃ¼r Aspides zur VerfÃ¼gung zu stellen. Bei ihrem Treffen im MÃ¤rz hatten sich die Verteidigungsminister noch gegen eine Ausweitung von Aspides ausgesprochen.



Das deutsche Minenjagdboot "Fulda" lief vergangene Woche vom MarinestÃ¼tzpunkt Kiel-Wik in Richtung Mittelmeer aus. Die Verlegung dient nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums der Voraus-Stationierung. Ein Einsatz in der StraÃŸe von Hormus setzt ein Mandat des Bundestags voraus.



Australiens Verteidigungsminister Richard Marles sagte derweil am Mittwoch nach Beratungen von rund 40 LÃ¤ndern, sein Land wolle sich an einer mÃ¶glichen "multinationalen MilitÃ¤rmission" unter FÃ¼hrung Frankreichs und GroÃŸbritanniens zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus beteiligen. Zur UnterstÃ¼tzung einer "unabhÃ¤ngigen und strikt defensiven" Mission werde Australien ein AufklÃ¤rungsflugzeug vom Typ Wedgetail E-7A beisteuern, das bereits in der Region stationiert ist, um die Vereinigten Arabischen Emirate vor Drohnenangriffen des Iran zu schÃ¼tzen.Â Frankreich und GroÃŸbritannien hatten GesprÃ¤che Ã¼ber eine mÃ¶gliche MarineprÃ¤senz in der Region angestoÃŸen.Â



Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.Â