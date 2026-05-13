KÃ¶nig Charles III. hÃ¤lt inmitten von wachsendem Druck auf Premier Starmer Thronrede

KÃ¶nig Charles III. (links) und Premier Keir Starmer

Inmitten des wachsenden Drucks auf den britischen Premierminister Starmer hÃ¤lt KÃ¶nig Charles III. am Mittwoch die Thronrede vor dem Parlament. Trotz ihres Namens wird die Rede nicht vom Monarchen als Staatsoberhaupt, sondern von der Regierung verfasst.

Inmitten des wachsenden Drucks auf den britischen Premierminister Keir Starmer hÃ¤lt KÃ¶nig Charles III. am Mittwoch die Thronrede vor dem Parlament. Die im Englischen als "King's Speech" bekannte Thronrede ist eine jahrhundertealte Tradition voller feierlicher Rituale, in der die Regierung ihre Gesetzesvorhaben vorstellt.Â Trotz ihres Namens wird die Rede nicht vom Monarchen als Staatsoberhaupt, sondern von der Regierung verfasst.



Premier Starmer steht seit dem Debakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen in der vergangenen Woche unter wachsendem Druck. Am Dienstag gaben mehrere Regierungsmitglieder ihre Posten auf. AuÃŸenministerin Yvette Cooper und Innenministerin Shabana Mahmood riefen Starmer laut Medienberichten auf, fÃ¼r einen geordneten Machtwechsel zu sorgen. Der Premier hielt aber weiter an seinem Posten fest.