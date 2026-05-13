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Zeitung: Ausschuss-Abschlussbericht zu Anschlag von Magdeburg kritisiert BehÃ¶rden

  • AFP - 13. Mai 2026, 04:47 Uhr
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Gedenken an Opfer in Magdeburg im Dezember 2025
Bild: AFP

BehÃ¶rdendefizite haben laut dem Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des sachsen-anhaltinischen Landtages den tÃ¶dlichen Anschlag auf den Weihnachtmarkt von Magdeburg 2024 begÃ¼nstigt. Das geht laut 'MZ' aus dem Abschlussbericht hervor.

BehÃ¶rdendefizite haben laut dem Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des sachsen-anhaltinischen Landtages den tÃ¶dlichen Anschlag auf den Weihnachtmarkt von Magdeburg 2024 begÃ¼nstigt. "SchwÃ¤chen und Fehler im Handeln von BehÃ¶rden" hÃ¤tten es dem mutmaÃŸlichen TÃ¤ter zusammen betrachtet "leicht gemacht", die Tat zu begehen, heiÃŸt es im Entwurf des Abschlussberichts, aus dem die in Halle erscheinende "Mitteldeutsche Zeitung" (Mittwochsausgabe) zitiert.Â 

Laut dem Ausschussbericht hÃ¤tte sich die Tat wahrscheinlich nur verhindern lassen, "wenn alle Beteiligten ihrer Verantwortung gerecht geworden wÃ¤ren", wenn der Weihnachtsmarkt "ordentlich abgesichert gewesen wÃ¤re" und wenn es "ein funktionierendes und gut geÃ¼btes Bedrohungs- und GefÃ¤hrdungsmanagement unter Einbeziehung wichtiger nichtpolizeilicher Institutionen und forensischer Experten gegeben hÃ¤tte", wie die Zeitung schreibt.

Am schÃ¤rfsten wird demnach in dem Bericht die von OberbÃ¼rgermeisterin Simone Borris (parteilos) gefÃ¼hrte Verwaltung der Landeshauptstadt Magdeburg kritisiert: "Die politische Verantwortung ist ganz Ã¼berwiegend bei der Stadt Magdeburg zu verorten", heiÃŸt es laut "MZ" in dem Bericht des Ausschusses. Dem Magdeburger Ordnungsamt wird demnach attestiert: "Die Kompetenz im Amt war nicht ausreichend."

Der Polizei weist der Bericht des Ausschusses "VerantwortungsbeitrÃ¤ge" zu. Es habe "die nÃ¶tige Ãœbersicht und Durchsetzung von sicheren GesamtumstÃ¤nden" gefehlt. Bei der Landesregierung sieht der Ausschuss eine "gewisse politische Mitverantwortung", weil nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin 2016 keine "klareren Regeln fÃ¼r die ZustÃ¤ndigkeiten" aufgestellt worden seien.Â 

Am 20. Dezember 2024 war ein Mann mit einem Mietwagen Ã¼ber den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Sechs Menschen starben, mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt. Seit November muss sich der mutmaÃŸliche TÃ¤ter in einem Prozess vor dem Landgericht Magdeburg verantworten.

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