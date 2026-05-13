Der frÃ¼here ukrainische PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak hat gegen ihn erhobene VorwÃ¼rfe der GeldwÃ¤sche zurÃ¼ckgewiesen. Der Verdacht sei "unbegrÃ¼ndet", schrieb Jermak nach einer AnhÃ¶rung vor Gericht am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Als Jurist habe er sich "stets vom Gesetz leiten lassen", erklÃ¤rte er. "Und jetzt werde ich in gleicher Weise meine Rechte, meinen Namen und meinen Ruf verteidigen", fÃ¼gte Jermak hinzu.Â
Das Nationale AntikorruptionsbÃ¼ro (Nabu) hatte am Montag mitgeteilt, es habe eine "organisierte Gruppe" enttarnt, die umgerechnet 8,9 Millionen Euro "Ã¼ber ein Luxusbauprojekt in der NÃ¤he von Kiew gewaschen" habe.Â Bei einem der VerdÃ¤chtigen handele es sich um einen "ehemaligen Leiter des BÃ¼ros des PrÃ¤sidenten der Ukraine". Jermak war von 2020 bis 2025 alsÂ Leiter des PrÃ¤sidialamts der wichtigste Berater von Staatschef Wolodymyr Selenskyj.Â
Jermak war Ende November zurÃ¼ckgetreten, nachdem das AntikorruptionsbÃ¼ro einen massiven Korruptionsskandal im Energiesektor aufgedeckt hatte, in den mehrere Politiker verwickelt waren.Â Korruption ist seit langer Zeit ein Problem in der Ukraine. Ihre BekÃ¤mpfung wird als wichtige Voraussetzung fÃ¼r einen Beitritt des Landes zur EuropÃ¤ischen Union angesehen.
Brennpunkte
Selenskyjs frÃ¼herer Vertrauter Jermak weist GeldwÃ¤schevorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
- AFP - 13. Mai 2026, 02:31 Uhr
Der frÃ¼here ukrainische PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak hat gegen ihn erhobene VorwÃ¼rfe der GeldwÃ¤sche zurÃ¼ckgewiesen. Der Verdacht sei 'unbegrÃ¼ndet'.
Der frÃ¼here ukrainische PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak hat gegen ihn erhobene VorwÃ¼rfe der GeldwÃ¤sche zurÃ¼ckgewiesen. Der Verdacht sei "unbegrÃ¼ndet", schrieb Jermak nach einer AnhÃ¶rung vor Gericht am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Als Jurist habe er sich "stets vom Gesetz leiten lassen", erklÃ¤rte er. "Und jetzt werde ich in gleicher Weise meine Rechte, meinen Namen und meinen Ruf verteidigen", fÃ¼gte Jermak hinzu.Â
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