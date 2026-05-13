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Ministerium: 13 Tote bei neuen israelischen Angriffen im SÃ¼dlibanon

  • AFP - 13. Mai 2026, 00:52 Uhr
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EinsatzkrÃ¤fte nach Angriff in Nabatijeh
Bild: AFP

Bei neuen israelischen Angriffen auf Ziele im SÃ¼dlibanon sind laut dem Gesundheitsministerium in Beirut 13 Menschen getÃ¶tet worden. Israels StreitkrÃ¤fte hatten zuletzt ihre Angriffe auf Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon verstÃ¤rkt.Â 

Bei neuen israelischen Angriffen auf Ziele im SÃ¼dlibanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 13 Menschen getÃ¶tet und 16 weitere verletzt worden worden. Allein bei einem Angriff auf Nabatijeh seien fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. In Schebschit seien vier Menschen getÃ¶tet worden, darunter ein Soldat und ein syrischer StaatsangehÃ¶rger. In Bint Dschbeil seien vier Zivilisten getÃ¶tet worden, darunter ein Kind.

Die libanesische Armee hatte zuvor den Tod eines Soldaten bekannt gegeben, der bei einem israelischen Angriff in Schebschit getÃ¶tet worden sei. Israels StreitkrÃ¤fte hatten zuletzt ihre Angriffe auf Ziele der mit dem Iran verbÃ¼ndeten Hisbollah-Miliz im Libanon verstÃ¤rkt.Â 

Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, die von der Hisbollah aber nicht anerkannt wird. Die pro-iranische Miliz beschieÃŸt weiterhin Ziele in Israel und verÃ¼bt Angriffe auf israelische Soldaten im SÃ¼den des Libanon. Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach neuen offiziellen Angaben insgesamt 393 Menschen getÃ¶tet. Auf israelischer Seite wurden seit der Waffenruhe nach Armeeangaben fÃ¼nf Soldaten getÃ¶tet.Â 

Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkteÂ Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt die direkten GesprÃ¤che zwischen den NachbarlÃ¤ndern ab.

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