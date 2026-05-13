Politik

104. Deutscher Katholikentag beginnt in bayerischem WÃ¼rzburg

  • AFP - 13. Mai 2026, 04:03 Uhr
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GlÃ¤ubige in Kirche
Bild: AFP

In WÃ¼rzburg beginnt der 104. deutsche Katholikentag. Zu dem GroÃŸereignis in der bayerischen Stadt werden bis zu 30.000 GlÃ¤ubige erwartet, zur ErÃ¶ffnung kommen BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU).

In WÃ¼rzburg beginnt am Mittwoch (18.00 Uhr) der 104. deutsche Katholikentag. Zu dem GroÃŸereignis in der bayerischen Stadt werden nach Veranstalterangaben bis zu 30.000 GlÃ¤ubige erwartet, zur ErÃ¶ffnung kommen BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU). Katholikentage werden alle zwei Jahre in einer anderen Stadt organisiert und dienen als Forum fÃ¼r Debatten und Austausch. Ihre Wurzeln liegen in der katholischen Laienbewegung.

Der Katholikentag in WÃ¼rzburg geht bis Sonntag und steht unter dem Motto "Hab Mut, steh auf!", zentrale Gottesdienste finden unter anderem an Donnerstag zu Christ Himmelfahrt sowie am Sonntag zum Abschluss der Veranstaltung statt. Dazu kommen Ausstellungen, Diskussionsformate und Begleitprogramm. Ausgerichtet wird der Katholikentag vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dem jeweils gastgebenden Bistum.

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