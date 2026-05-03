Nachdem der im vergangenen Jahr verstorbene US-Schauspieler Val Kilmer mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz wieder auf der Leinwand erschien, haben die Oscar-Organisatoren ein Machtwort gesprochen: Der wichtigste Filmpreis der Welt werde nicht an KI-SchÃ¶pfungen verliehen, erklÃ¤rten sie am Freitag. "In der Kategorie Schauspiel werden nur Rollen berÃ¼cksichtigt, die im Abspann des Films aufgefÃ¼hrt und nachweislich von Menschen mit deren EinverstÃ¤ndnis gespielt wurden", erklÃ¤rte die Oscar-Akademie.
Gleiches gilt der ErklÃ¤rung zufolge fÃ¼r die Vorlagen fÃ¼r Filme: "In den Drehbuchkategorien ist festgelegt, dass DrehbÃ¼cher von Menschen verfasst sein mÃ¼ssen, um zugelassen zu werden."
Erst vor wenigen Tagen hatte eine KI-Version des verstorbenen Val Kilmer fÃ¼r Furore gesorgt. Bei einer PrÃ¤sentation fÃ¼r Kino-Besitzer wurde der Trailer fÃ¼r den ArchÃ¤ologie-Actionfilm "As Deep As The Grave" mit einer digitalen Version des "Top Gun"-Stars gezeigt. Das Projekt wurde von der Familie des verstorbenen Schauspielers unterstÃ¼tzt, die Zugang zu Kilmers Videoarchiv gewÃ¤hrte. Dieses wurde genutzt, um den Filmstar in verschiedenen Lebensabschnitten zu rekonstruieren.
Bei Kilmer war bereits frÃ¼her KI zum Einsatz gekommen - im Film "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022. In Folge einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung hatte der Schauspieler seine Stimme verloren, die mit Hilfe von KI in den Film eingefÃ¼gt wurde.Â
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KI-Schauspieler kÃ¶nnen nicht um den Oscar konkurrieren
- AFP - 3. Mai 2026, 11:05 Uhr
Nachdem der verstorbene US-Filmstar Val Kilmer mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz wieder auf der Leinwand erschien, haben die Oscar-Organisatoren ein Machtwort gesprochen: Der wichtigste Filmpreis der Welt werde nicht an KI-SchÃ¶pfungen verliehen.
Nachdem der im vergangenen Jahr verstorbene US-Schauspieler Val Kilmer mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz wieder auf der Leinwand erschien, haben die Oscar-Organisatoren ein Machtwort gesprochen: Der wichtigste Filmpreis der Welt werde nicht an KI-SchÃ¶pfungen verliehen, erklÃ¤rten sie am Freitag. "In der Kategorie Schauspiel werden nur Rollen berÃ¼cksichtigt, die im Abspann des Films aufgefÃ¼hrt und nachweislich von Menschen mit deren EinverstÃ¤ndnis gespielt wurden", erklÃ¤rte die Oscar-Akademie.
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