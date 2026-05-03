Rio im Shakira-Fieber: Mit einem riesigen Gratis-Konzert an der Copacabana hat die kolumbianische SÃ¤ngerin ShakiraÂ ihre Fans begeistert. Der Superstar erschien am Samstagabend (Ortszeit) zwar mit mehr als einer Stunde VerspÃ¤tung. Doch als die Latin-Pop-Diva in einem glitzernden Overall in den Farben Brasiliens die riesige BÃ¼hne am Strand betrat und mit ihrem Song "La Fuerte" das Konzert erÃ¶ffnete, lagen ihr die Fans zu FÃ¼ÃŸen.
Wenige Minuten vor dem AuftrittÂ hatten Drohnen unter dem Jubel der Fans an dem vom Vollmond erhellten Himmel eine WÃ¶lfin geformt - eine Anspielung auf Shakiras Spitznamen, der sich auf ihr Lied "She Wolf" bezieht.
"Das wird das beste Konzert ihrer Karriere", schwÃ¤rmte die Konzertbesucherin Graciele Vaz. "Sie liebt Brasilien sehr, und die Liebe, die sie uns entgegenbringt, geben wir ihr zurÃ¼ck", sagte die 43-JÃ¤hrige aus der KÃ¼stenstadt Paraty, die sich zu Ehren ihres Idols eine WÃ¶lfin auf den RÃ¼cken hatte tÃ¤towieren lassen.
Laut Veranstaltern wurden zu dem Konzert mehr als zwei Millionen Menschen erwartet. Im vergangenen Jahr waren zu einem Gratis-Auftritt von Lady Gaga mehr als zwei Millionen Zuschauer an die Copacabana gestrÃ¶mt, ein Jahr zuvor zog Madonna 1,6 Millionen Besucher an.
Shakira wurde in den 2000er Jahren mit Hit wie "Hips Don't Lie" international zum Star, ihr Song "Waka Waka" war die offizielle Hymne der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2010.
Zur Freude ihrer Fans hatte die SÃ¤ngerin am Freitagabend einen Vorgeschmack auf ihre Show gegeben - bei einer Ã¶ffentlichen Probe trat Shakira an der Seite der brasilianischen Musik-Legenden Caetano Veloso und Maria Bethania auf.Â
Mit Brasilien verbindet Shakira eine besondere Beziehung: Die Kolumbianerin mit dem berÃ¼hmten HÃ¼ftschwung ist seit 1996 schon oft in dem sÃ¼damerikanischen Land aufgetreten. Zudem spricht sie flieÃŸend Portugiesisch.
Lifestyle
Mega-Show in Rio: Shakira begeistert Fans bei Gratis-Auftritt an der Copacabana
- AFP - 3. Mai 2026, 05:28 Uhr
Rio im Shakira-Fieber: Mit einem riesigen Gratis-Konzert an der Copacabana hat die kolumbianische SÃ¤ngerin ShakiraÂ ihre Fans begeistert. Das Konzert erÃ¶ffnete sie am Samstagabend in einem glitzernden Overall in den Farben Brasiliens mit dem Song 'La Fuerte'.
Rio im Shakira-Fieber: Mit einem riesigen Gratis-Konzert an der Copacabana hat die kolumbianische SÃ¤ngerin ShakiraÂ ihre Fans begeistert. Der Superstar erschien am Samstagabend (Ortszeit) zwar mit mehr als einer Stunde VerspÃ¤tung. Doch als die Latin-Pop-Diva in einem glitzernden Overall in den Farben Brasiliens die riesige BÃ¼hne am Strand betrat und mit ihrem Song "La Fuerte" das Konzert erÃ¶ffnete, lagen ihr die Fans zu FÃ¼ÃŸen.
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