Union sorgt sich um HandlungsfÃ¤higkeit der Koalition

Lars Klingbeil und Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union sorgt sich um die HandlungsfÃ¤higkeit der schwarz-roten Koalition. Der CDU-Politiker Steffen Bilger sagte dem "Handelsblatt", Blockade und Schuldzuweisungen, wie man sie in den letzten Tagen von der SPD vernommen habe, kosteten immer mehr Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit der Politik. Die Koalition mÃ¼sse sofort wieder in einen "konstruktiven Reform-Modus" kommen und liefern.



Bilger zeigte VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Kritik des frÃ¼heren Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU) am gegenwÃ¤rtigen Zustand der Bundesregierung. Altmaier hatte gesagt: "Ich befÃ¼rchte zum ersten Mal in meinem politischen Leben oder vielleicht sogar in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949, dass wir in eine Staatskrise schlittern kÃ¶nnen."



Bilger sagte dazu, Altmaier stehe mit seiner Kritik nicht allein. Viele BÃ¼rger meldeten sich zurzeit bei Politikern und appellierten an ihre Verantwortung. Die aktuellen Herausforderungen seien groÃŸ, innenpolitisch wie international. Gerade deshalb mÃ¼sse die Koalition aus Union und SPD alles tun, um "Reformen anzupacken" und das Land "wieder voranzubringen". Er sei jedoch Ã¼berzeugt: "Unsere demokratischen Institutionen sind robust und haben in schwierigen Zeiten stets StabilitÃ¤t bewiesen."

